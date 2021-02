Remo e Manaus (18/2): onde assistir semifinal da Copa Verde

Remo e Manaus se enfrentam nesta quinta-feira (18), no jogo da volta da semifinal da Copa Verde. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. O empate na partida de ida, deixa o segundo jogo em aberto, e quem vencer, avança à grande final.

Do outro lado da chave, Brasiliense e Vila Nova se enfrentam também nesta quinta (18), mas às 15h30. No jogo de ida, o Jacaré venceu o duelo por 2 a 0, e agora jogando em casa, pode até perder por um gol de diferença, que chega à decisão.

Onde assistir Remo x Manaus ?

O confronto de semifinal entre Remo e Manaus não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o canal do Remo no Youtube, exibe o jogo ao vivo, para todo o país, na internet.

Prováveis escalações

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen e Kevem; Pingo, Lucas Siqueira e Gedoz; Augusto, Wallace e Dioguinho.

Provável escalação do Manaus: Gleibson; Edvan, Luis Fernando, Ramon e Tiago Costa; Márcio Passos, Vinícius Barba, Gabriel Davis e Erivélton; Douglas Lima e Diego Rosa.

Treino Do Leão – 16/02 – Banpará Baenão ➡️ Reapresentação do elenco azulino na tarde desta terça-feira. ➡️ A primeira parte do treino foi realizada no NASP. ➡️ Em seguida, os jogadores realizaram um aquecimento no gramado. (+) pic.twitter.com/AGxJ7tVXYq — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 16, 2021

Como Remo e Manaus chegam para o jogo?

Classificado para a próxima Série B, o Remo chega para a partida precisando de uma vitória simples, em casa, para avançar na competição. A equipe entrou na Copa Verde a partir das oitavas de final, e na estreia eliminou o Gama, ao vencer o jogo por 1 a 0. Logo depois passou pelo Independente, e na ida vencer por 2 a 0, mas sofreu o revés na volta por 3 a 1. A decisão então foi decidida nos pênaltis e os paraenses levaram a melhor.

Já a equipe amazonense entrou na Copa Verde desde a primeira fase. O Ji-Paraná foi o primeiro adversário do Manaus, e o clube passou sem muitas dificuldades com então uma goleada de 5 a 0. Na sequência, o time de Amazonas enfrentou o Atlético-AC, mas novamente venceu com um placar elástico: 5 a 1. Nas quartas de final, logo depois de empatar com Paysandu por 1 a 1 no jogo de dia, venceu a volta por 2 a 1, e garantiu vaga na semi.

Semifinais da Copa Verde

Manaus 1 x 1 Remo

Remo x Manaus – 18/2 (16h)

Brasiliense x Vila Nova – 18/2 (15h30)

