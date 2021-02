Remo x Brasiliense: onde assistir e escalações da final da Copa Verde

Remo e Brasiliense decidem o título da Copa Verde nesta quarta-feira (24), às 16h. Jogando no Estádio Mangueirão, os clubes fazem o último confronto da competição, para definir o grande vencedor do torneio.

Onde assistir Remo x Brasiliense ?

A partida entre Remo e Brasiliense não terá confronto da tv aberta. No entanto, a TV Brasiliense exibe ao vivo o jogo a partir das 16h.

Onde assistir Remo x Brasiliense – TV Brasiliense

Provável escalação

Provável escalação do Remo : Vinicius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Janse, Marlon; Pingo, Lucas Siqueira, Feipe Gedoz; Wallace, Hélio Borges e Augusto.

: Vinicius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Janse, Marlon; Pingo, Lucas Siqueira, Feipe Gedoz; Wallace, Hélio Borges e Augusto. Provável escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan, Peu; Aldo, Balotelli, Zotti; Maicon Assis, Zé Love e Jéferson Maranhão.

Arbitragem de Remo e Brasiliense

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes VAR: Antonio Dib Moraes de Sousa e Edson Antônio de Sousa

Como Brasiliense e Remo chegam para o jogo?

A equipe do Distrito Federal joga fora de casa. No entanto o Jacaré tem a vantagem do empate, isso porque venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Em quatro participações na competição, o clube pode conquistar seu primeiro título.

Para a decisão, o time deve ser o mesmo que venceu o primeiro jogo. Embora Zé Love estivesse pendurado, o atacante não levou cartão amarelo e está apto para o último confronto.

Já o Remo joga então em casa e precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Classificado para a próxima Série B, o Remo entrou na Copa Verde a partir das oitavas de final, e na estreia eliminou o Gama, ao vencer o jogo por 1 a 0. Logo depois passou pelo Independente, e na ida vencer por 2 a 0, mas sofreu o revés na volta por 3 a 1. A decisão então foi decidida nos pênaltis e os paraenses levaram a melhor.

