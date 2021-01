Remo x Gama (27/1): onde assistir e escalações do jogo da Copa Verde

Remo e Gama se enfrentam nesta quarta-feira (27), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Verde. A bola rola às 16h, horário de Brasília, no Estádio Mangueirão. O vencedor do duelo, enfrenta na semifinal quem avançar do confronto entre Rio Branco-AC x Independente-PA, mas sem data definida.

Onde assistir Remo x Gama pela Copa Verde?

A partida de oitavas de final da Copa Verde entre Rema e Gama terá transmissão da TV aberta. A TV Cultura exibe a partida, mas apenas para o estado do Pará.

Prováveis escalações de Remo e Gama

Remo: Vinícius, Ricardo Luz, Fredson, Alemão, Lailson, Lucas Siqueira, Julio Rusch, Felipe Gedoz, Eduardo Ramos, Eron e Tcharlles.

Gama: Léo, João Magalhães, Gustavo Rambo, Igor, Júnior Alves, Kasado, Willian Kaefer, Mirray, David Souza, David Barboza e Caíque.

Jogos das oitavas de final da Copa Verde

Atlético-AC 1 x 5 Manaus

Cuiabá 2 x 1 Aparecidense

Luverdense 1 x 2 Brasiliense

Atlético-GO 5 x 1 Sinop

27/1

Remo x Gama – 16h

Rio Branco-AC x Independente (PA) – 18h

28/1

Paysandu x Galvez – 16h

2/2

Vila Nova x Palmas – 16h

Como Remo e Gama chegam para o jogo?

Garantido na próxima Série B do Brasileiro, o Remo então agora tem foco total na Copa Verde. Recuperados da Covid-19, para a partida contra o Gama, os paraense terão os retornos de Mimica, Gelson, Carlos Alberto, Salatiel e Augusto.

Já a equipe do Distrito Federal não garantiu o acesso, e por isso jogará a Série D, novamente, na próxima temporada. Jogando fora de casa, a equipe então tenta garantir a classificação e sonhar com o título da competição. Na fase anterior, o Gama eliminou o Santos, mas do Amapá, vencendo por 2 a 0.