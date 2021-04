Remo x Independente: como assistir e horário do jogo de hoje 8/4

Remo e Independente abrem a 5ª rodada do Campeonato Paraense 2021, nesta quinta-feira (21), às 17h (horário de Brasília). Jogando em casa, no Estádio Baenão, em Belém (PA), o invicto Leão Azul busca a quinta vitória seguida no Estadual para manter o 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Galo Elétrico, que também não perdeu na competição, planeja sua terceira vitória no torneio. Saiba como assistir ao vivo o jogo de hoje.

Como assistir ao vivo Remo e Independente?

A partida entre Remo e Independente, hoje, 8 de abril, não terá transmissão da tv aberta, assim como não terá da fechada. No entanto, o canal do Remo TV, no Youtube, transmite o confronto ao vivo e com exclusividade para todo o país. Para assistir, basta o torcedor entrar no canal da equipe, clicando aqui.

Onde quando será Remo e Independente?

O Estádio Baenão, em Belém (PA), recebe o confronto entre Remo e Independente, que abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense 2021, nesta quinta-feira(8), às 17h (horário de Brasília).

O Leão Azul segue com uma campanha impecável no Estadual. Em quatro jogos, o clube venceu os quatro duelos e anotou 12 gols, mas levou apenas cinco. Com 12 pontos, está com folga na liderança do Grupo B, com sete pontos de distância para o Tana Luso, segundo colocado da chave.

Por outro lado, a equipe do Independente também lidera seu grupo e está invicto no campeonato. No entanto, o clube soma duas vitória e dois empates, sendo primeiro colocado da chave C, com oito pontos. O Galo Elétrico ainda fez seis gols, mas levou três no Estadual.

Confira os jogos da 5ª rodada do Campeonato Paraense 2021

Remo x Independente – 17h

Sexta

Paysandu x Tuna Luso – 17h

Sábado

Castanhal x Bragantino – 15h

Domingo

Paragominas x Gavião – 10h

Itupiranga x Tapajós – 16h

Segunda

Carajás x Águia de Marabá – 10h

+ Champions League no SBT: veja como e quando começa as transmissões