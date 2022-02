Resende x Audax: onde assistir e horário hoje – 07/02/22

Ambas as equipes precisam do resultado para subir na classificação da Taça Guanabara

No encerramento da quarta rodada do Campeonato Carioca, a partida entre Resende x Audax promete bagunçar completamente a tabela com o resultado nesta segunda-feira, 07/02, jogando no Estádio do Trabalhador, na cidade de Resende. Com a bola rolando às 15h30 (horário de Brasília), confira onde assistir ao jogo de hoje no Carioca.

Onde assistir Resende x Audax

É possível acompanhar o jogo do Campeonato Carioca entre Resende e Audax, a partir das três e meia da tarde, pela TV Cariocão Play (Serviço de Streaming por assinatura), online para todos os internautas do Brasil.

A plataforma de streaming está disponível através do site www.campcarioca.com.br pelos valores de R$ 27,90 cada partida na Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais da competição carioca.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Daniel Victor Costa Silva

Local: Estádio do Trabalhador, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro

TV: Sem transmissão

Online: TV Carioca Play

Prováveis escalações de Resende e Audax

RESENDE

Na última rodada do Campeonato Carioca, o Resende acabou ficando no empate por 1 a 1 diante do Portuguesa jogando em casa. Agora, novamente contando com a força de sua torcida também em sua cidade, o elenco anfitrião espera contar com os três pontos para ganhar a sua segunda vitória na temporada, enquanto está em sétimo lugar com 4 pontos.

Resende: Jefferson Luiz ; Juninho, Henrique, Heitor, Douglas; Khevin, Felipe Souza, Emanuel; Igor Bolt, Kaique, Jeffinho. O elenco não pode contar com Raphael Macena, expulso na última partida.

AUDAX-RJ

O time do Audax não faz um bom início de temporada durante a primeira fase do Carioca, a famosa Taça Guanabara. Isso porque o elenco está na lanterna da tabela com apenas 1 pontos, ou seja um empate, conquistado. Dessa maneira, entra em campo nesta segunda buscando o seu primeiro triunfo.

Audax: Max; Lucas Mota, Lucas Rocha, Thomás, João Victor; Romarinho, Fernando, Danilo; Misael, Anderson Lessa, Carlinhos. O time do Audax deve repetir as escalações.

