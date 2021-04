Resende x Boavista: como assistir e horário do jogo hoje [4-4]

Resende e Boavista se enfrentam neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Estádio do Trabalhador, oficialmente Estádio Municipal de Resende. A partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021, não terá transmissão na televisão, mas saiba como assistir ao vivo o confronto entre Resende e Boavista hoje.

Resende x Boavista: como assistir ao vivo o jogo ?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo entre Resende e Boavista hoje para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Resende x Boavista?

Em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021, Resende e Boavista se enfrentam no Estádio do Trabalhador, às 11h (horário de Brasília) deste domingo (4), no município de Resende (RJ).

Com oito pontos conquistados e na oitava posição, a equipe do Gigante do Vale chega para o confronto em busca de se manter dentro do G-8. O clube tem duas vitórias, dois empates e três derrotas no Estadual, mas não vence um jogo há duas rodadas.

Por outro lado, o Boavista tem seis pontos no Campeonato Carioca 2021 e está em décimo lugar a cinco pontos da zona do rebaixamento. Logo depois de vencer na segunda rodada o Bangu, a equipe embalou uma sequência de resultados negativos e não venceu mais. Já são cinco jogos seguidos sem sair de campo com os três pontos.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco x Bangu – 21h05

Domingo

Resende x Boavista – 11h

Botafogo x Portuguesa – 17h

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

