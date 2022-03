Resende x Portuguesa: onde assistir e horário do jogo hoje – 20/03

Com início às 15h30, as equipes de Resende e Portuguesa se enfrentam neste domingo, pela partida de ida na semifinal do Campeonato Carioca, pela Taça Rio. Jogando no Estádio do Trabalhador, em Resende, as transmissões já estão definidas. Confira a seguir os detalhes de onde assistir Resende x Portuguesa ao vivo.

O elenco do Resende vem de derrota diante do Vasco, enquanto a Portuguesa venceu o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil pela segunda fase.

Onde assistir Resende x Portuguesa

O jogo entre Resende e Portuguesa hoje vai passar ao vivo no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 15h30(Horário de Brasília).

A plataforma do Cariocão Play, com responsabilidade da FERJ, está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalações de Resende e Portuguesa

O Resende fez bonito durante a sua campanha no Campeonato Carioca, mas só conseguiu se classificar para a Taça Rio, competição secundária do futebol carioca na temporada. Em sétima posição, marcou 12 pontos com três vitórias, três empates e cinco derrotas. No jogo de ida neste domingo, espera ter a vantagem do seu lado.

Provável Resende: Gustavo Fraga, Ben-Hur, Heitor, Gabriel Peixoto, Kaique, João Felipe, Emanuel, Zizu, Jeffinho, Raphael e Igor Bolt

Enquanto isso, a Portuguesa terminou em sexto lugar com 12 pontos e, por isso, disputa a semifinal da Taça Rio a partir deste domingo. Com duas mãos na rodada, o time espera mesmo fora de casa abrir a vantagem em seu favor e, por isso, precisa da vitória seja como for.

Provável Portuguesa: Carlão, Watson, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez, Jhonnatan, Victor Feitosa, João Paulo, Romarinho, Andrezinho e Júnior

Último jogo Resende x Portuguesa

As equipes de Portuguesa e Resende já se encontraram este ano pelos gramados do Campeonato Carioca. Pela primeira fase, times disputaram em 3 de fevereiro de 2022, onde ficaram em 1 a 1.

Os gols foram de João Felipe e Wellington Cézar.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.