River-PI x Fluminense-PI: onde assistir, horário e escalações – 01/02

Valendo a liderança pela quinta rodada do Campeonato Piauiense, as equipes de River-PI x Fluminense-PI se enfrentam nesta terça-feira, 01/02, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Albertão. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir hoje.

Onde assistir River-PI x Fluminense-PI

O Eleven Sports da Federação de Futebol do Piauí (FFP TV) vai transmitir o jogo de hoje entre River e Fluminense ao vivo de graça para todo o público e também através do aplicativo Eleven Sports.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

A equipe do River aparece em segundo lugar com 10 pontos no Campeonato Piauiense, atrás somente do líder, o seu rival no jogo de hoje. Por isso, se vencer o confronto desta terça-feira, pode assumir a liderança da competição e, quem sabe, se isolar nas próximas rodadas. Ao todo, venceu três partidas e empatou uma.

Enquanto isso, o time do Fluminense faz uma boa campanha ao aparecer em primeiro lugar com os mesmos 10 pontos, depois de vencer três jogos e empatar somente um na temporada do Piauiense. Se quiser continuar na liderança, precisa colocar os seus melhores jogadores em campo hoje e, assim, levar para casa os três pontos.

Escalações de River-PI e Fluminense-PI

Provável escalação de Fluminense-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon, Tiaguinho; Mazinho, Pio, Janeudo; Bismarck, Mario Sergio, Tarcisio

Provável escalação de River-PI: Yan; Emerson, Jomar, Nilo, Geandro; Lê Santos, Gleisinho, Bruno Gomes; Adeílson, Marciano, Juninho

