River Plate x Argentinos Juniors: onde assistir ao jogo de hoje – 8/3/2021

River Plate e Argentinos Juniors se enfrentam nesta segunda-feira (8), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Argentino, no Estádio Monumental de Nuñez, às 21h30. Vindo de duas vitórias seguidas, os Millionarios buscam o terceiro triunfo para se aproximar da liderança do Grupo A.

River Plate x Argentinos Juniors – onde assistir ?

River Plate x Argentinos Juniors – FOX Sports

A partida desta segunda-feira (8) não terá transmissão da tv aberta no Brasil. No entanto, o FOX Sports exibe o confronto ao vivo, a partir das 21h30, na tv fechada.

Como as equipes chegam para o jogo?

Logo depois de perder na rodada de estreia do campeonato para o Estudiantes, por 2 a 1, o River se recuperou na competição. Na rodada seguinte, a equipe de Marcelo Gallardo venceu o Rosario Central por 3 a 0, e depois ganhou de 1 a 0, do Atlético Platense.

As duas vitórias seguidas deixaram a equipe com seis pontos e no sexto lugar do Grupo A. No entanto, se conseguir o triunfo nesta segunda (8), a equipe chega aos nove pontos e sobe para a terceira posição da chave.

Já a situação do Argentinos Juniors é mais complicada, isso porque o clube perdeu os três primeiros jogos da competição. Na primeira rodada, revés para o Rosario por 2 a 1. Na sequência, a equipe ainda perdeu para o Atlético Platense e para o Vélez.

- PUBLICIDADE -

Em 12º lugar do grupo, a equipe está zerada de pontos, assim como o Arsenal de Sarandí.

Quando será River Plate e Argentinos Juniors?

O confronto acontece nesta segunda-feira (8), às 21h30, e fecha a quarta rodada do Campeonato Argentino.

Onde será River Plate x Argentinos Juniors?

A partida entre as equipes acontece no Estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate, em Buenos Aires.

Próximos jogos das equipes

- PUBLICIDADE -

Logo depois do confronto desta segunda as equipes retornam a campo pela competição, no final de semana. Enquanto o Argentinos Juniors recebe o Godoy Cruz, no sábado (13), às 19h20, o River faz o clássico contra o Boca Juniors, no domingo (14), às 18h.

+ Palmeiras vence Grêmio por 2 a 0 e é campeão da Copa do Brasil