Quando começa o Paulistão 2023: equipes, data e como funciona

O primeiro compromisso dos clubes de futebol no Brasil são os campeonatos estaduais. Em São Paulo, dezesseis equipes entram em campo para brigar pelo título do mais disputado torneio: o Campeonato Paulista. Com data marcada para começar, descubra qual é a primeira rodada do Paulistão 2023, onde assistir e quais times jogam.

Paulistão 2023 vai começar em janeiro

A elite do Campeonato Paulista em 2023 tem início marcado para 14 de janeiro, sábado, com cinco jogos válidos pela primeira rodada da primeira fase. O Palmeiras, atual campeão, entra em campo diante do São Bento.

O primeiro jogo da competição vai ser às 11h, entre Inter de Limeira e São Bernardo. Também no sábado o Santos vai receber o Mirassol.

A rodada segue até o domingo, com outros três jogos. O Corinthians joga contra o RB Bragantino, enquanto o São Paulo jogará contra o Ituano para fechar a primeira rodada.

A final, por outro lado, é jogada em ida e volta, onde cada time tem a oportunidade de disputar em casa.

Sábado (14 de janeiro):

Inter de Limeira x São Bernardo - 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Portuguesa x Botafogo - 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: TNT, Premiere, HBO Max e Paulistão Play

Santo André x Guarani - 16h

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Santos x Mirassol - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x São Bento - 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Domingo (15 de janeiro):

Água Santa x Ferroviária - 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

RB Bragantino x Corinthians - 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabizão

Onde assistir: Record, Premiere e Paulistão Play

São Paulo x Ituano - 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: TNT e HBO Max

Como funciona o estadual?

O Campeonato Paulista de futebol em 2023 contará com 16 participantes e será realizado em quatro fases: primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Cada clube vai jogar no mínimo 12 e no máximo 16 partidas, de acordo com o regulamento da FPF. Todos os dezesseis clubes foram divididos em quatro grupos com 4 participantes cada por meio de sorteio.

Na primeira fase 12 rodadas serão realizadas em pontos corridos. Os clubes de um grupo jogarão contra os times dos outros grupos em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, em caso de empate os critérios de desempate serão utilizados.

Oito equipes vão jogar as quartas de final. Em partida única, os quatro vencedores avançam para a semifinal, também disputada em jogo único.

A semifinal, entretanto, é definida da seguinte maneira:

1ª Melhor Campanha x 2ª Melhor Campanha

4ª Melhor Campanha x 3ª Melhor Campanha

Na final, os dois classificados (vencedores da semifinal) vão jogar ida e volta, ou seja, cada um terá a oportunidade de jogar em sua casa pelo menos uma vez. Em caso de empate, as penalidades vão decidir o campeão paulista de 2023.

Grupos do Campeonato Paulista

As dezesseis equipes foram separadas em quatro grupos de quatro (A, B, C e D) através de sorteio realizado em novembro do ano passado pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.

São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras foram cabeças de chave, ou seja, estão em grupos diferentes.

Times que estão no mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. Cada um dos clubes joga contra todos os outros doze participantes, menos os três que estão em seu mesmo grupo.

Por exemplo, o Santos está no grupo A com RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira. Isso significa que ele não pode enfrentar nenhum destes na primeira fase. E assim por diante com os outros grupos.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

Quem ganhou o Paulistão em 2022?

O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista de 2022 depois de superar o São Paulo na grande final disputada em dois jogos, o 24º título estadual do clube alviverde na história.

Na primeira fase, o Palmeiras garantiu a liderança com 30 pontos, somados em nove vitórias e três empates. Nas quartas de final o elenco de Abel Ferreira superou o Ituano (2x0) e na semifinal ganhou do RB Bragantino (2x1).

No primeiro jogo da final, o São Paulo levou a melhor por 3 a 1. Já na volta, no Allianz Parque, o Verdão conseguiu virar o placar e conquistar o título paulista da temporada ao anotar 4 a 0. Os gols foram de Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga, dois.

Relembre como foi a partida que deu a vitória para o Palmeiras.



Onde assistir aos jogos?

Os canais Record, Premiere e TNT, e as plataformas HBO Max, Paulistão Play e Youtube vão transmitir os jogos do Campeoanto Paulista em 2023.

Na TV aberta, a Record é a grande responsável pelos direitos de transmissão. A emissora vai exibir um jogo por rodada em todo o estado, sempre às quartas e domingos. Lucas Pereira, Renato Marsiglia, Marcio Canuto, Roberto Thomé, Jean Brandão e Janice de Castro fazem parte da equipe de tarnsmissão, segundo o jornalista Flavio Ricco.

No canal pago, o Premiere e a TNT vão transmitir os jogos determinados pelo calendário da FPF. Somente quem é assinante das operadoras de televisão por assinatura é que poderão ter acesso aos canais.

Já nas plataformas digitais, HBO Max, Paulistão Play e Youtube exibirão até dois jogos por rodada, de acordo com a tabela definida pela FPF. O Youtube, no canal Paulistão, estará disponível de graça.

