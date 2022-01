Roma x Cagliari: onde assistir, horário e escalações hoje – 16/01

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Roma x Cagliari se enfrentam neste domingo, 16/01, com a bola rolando a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Roma x Cagliari?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida começa às 14h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma, na Itália.

Onde assistir e horário do jogo da Roma hoje?

A Fox Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h (horário de Brasília)

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tropeçar nas últimas duas rodadas do Campeonato Italiano, a Roma foi parar na 7ª posição com 32 pontos, isto é, contabiliza dez vitórias, dois empates e nove derrotas em toda a temporada. Neste domingo, se vencer o confronto, vai somar pontos, mas não alterar o seu lugar na tabela.

Enquanto isso, o Cagliari vem na zona de rebaixamento ao ocupar a 18ª posição com 16 pontos apenas, oriundos de três jogos vencidos, sete empates e onze derrotas. Por isso, o seu objetivo principal é conquistar os três pontos para que consiga se afastar da degola o quanto antes.

Escalações de Roma e Cagliari:

José Mourinho não poderá contar com Cristante, Ibañez, Smalling e Spinazzola.

Do outro lado, Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi testaram positivo para Covid-19 e por isso vão desfalcar o time hoje.

Provável escalação de Roma: Rui Patrício; Viña, Kumbulla, Mancini, Maitland-Niles; Oliveira, Veretout, Afena-Gyan, Pellegrini, Zaniolo; Abrama

Provável escalação de Cagliari: Cragno; Altare, Zappa, Carboni; Pereiro, Marin, Deiola, Gagliano, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?