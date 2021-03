Roma x Genoa: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 07/03/2021

Roma e Genoa se enfrentam neste domingo (07) a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe da capital italiana pode diminuir a diferença com o vice-líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Roma x Genoa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações

Possível Roma: Pau Lopez; Smalling, Cristante, Mancini; Spinazzola, Karsdorp, Diawara, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Pedro.

Possível Genoa: Marchetti (Perin); Radovanovic, Masiello, Criscito; Zappacosta, Badelj, Zajc, Goldaniga, Strootman; Destro, Shomurodov (Pjaca).

Como chegam Roma x Genoa para a partida?

A equipe da Roma aparece em 5º com quarenta e sete pontos. Assim, no total, venceu catorze jogos, empatou cinco e perdeu seis. Portanto se garantir a vitória hoje, consegue diminuir a vantagem dos adversários na tabela e quem sabe, chegar mais perto da liderança. A equipe anfitriã não tem em seu plantel Kumbulla, Veretout, Dzeko, Ibañez e Calafiori.

- PUBLICIDADE -

Enquanto isso, o Genoa luta para subir na classificação do Italiano e se afastar completamente da zona de rebaixamento. Na 13ª posição com vinte e sete, precisa pontuar se quiser alcançar uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Dessa maneira, para o confronto deste domingo, o goleiro Perín, Pellegrini e Biraschi são baixas.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na última quarta-feira (03) pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Então, o Genoa ficou no empate em 1 a 1 com a Sampdoria, enquanto a Roma saiu vitoriosa contra a Fiorentina por 2 a 1 jogando fora de casa.

Com três de Lewandowski, Bayern vence Borussia Dortmund de virada