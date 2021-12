Roma x Inter de Milão: horário e onde assistir online e na TV (04/12)

Pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, o confronto entre Roma e Inter de Milão promete colocar ainda mais fogo na tabela neste sábado, 04/12, a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Roma. Confira onde assistir ao jogo entre Roma x Inter de Milão ao vivo.

Onde assistir o jogo da Roma x Inter de Milão: A partida entre Roma e Inter de Milão terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser derrotado pelo Bologna na rodada passada, a Roma volta aos gramados do Campeonato Italiano para lutar pela vitória. Ocupando a quinta rodada com 25 pontos, o elenco contabiliza oito triunfos, um empate e seis derrotas, ou seja, pode diminuir a diferença com os primeiros colocados neste sábado.

Enquanto isso, a Inter de Milão, atual campeã italiana, aparece em terceiro lugar com 34 pontos, ou seja, se vencer o seu confronto e Napoli e Milan perderem na rodada, assume a liderança provisoriamente com a vantagem de um ponto apenas. Até o momento, o elenco milano tem dez vitórias, quatro empates e uma derrota.

Escalações de Roma x Inter de Milão:

José Mourinho, técnico da Roma, não poderá contar com Karsdorp, Abraham, Spinazzola e Pellegrini no jogo deste sábado.

Do outro lado, Simone Inzaghi não terá Darmian, De Vrij e Kolarov, lesionados.

ROMA: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini, Viña; Veretout, Cristante, Pérez; Mkhitaryan, Zaniolo, Shomurodov

INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez

Leia também:

A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?