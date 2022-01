Roma x Lecce: onde assistir, horário e escalações – 20/01/22

Valendo a classificação para as quartas de final, o confronto entre Roma x Lecce acontece nesta quinta-feira, 20/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Roma x Lecce?

Pelas oitava da Copa da Itália, a partida começa às 17h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma, na Itália.

Onde assistir o jogo da Roma hoje ao vivo?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Enquanto briga para alcançar a liderança no Campeonato Italiano, a equipe da Roma entra em campo nesta quinta-feira buscando a classificação até as quartas de final na Copa da Itália. Para chegar até aqui, o elenco comandado por José Mourinho não precisou passar outras etapas, mas pode ter dificuldades no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Lecce, equipe da segunda divisão do futebol italiano, aparece em quinto lugar com 34 pontos. Agora, encontra um complicado desafio que precisa bater se quiser fazer história e conquistar uma vaga mais próxima da grande decisão na temporada. Por fim, venceu Parma e o Spezia nas rodadas passadas.

Escalações de Roma e Lecce:

José Mourinho não poderá contar com Spinazzola e Smalling, lesionados.

Do outro lado, o Lecce não tem novas baixas.

Provável escalação de Roma: Rui Patrício; Viña, Kumbulla, Mancini, Maitland-Niles; Oliveira, Veretout; Afena-Gyan, Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham

Provável escalação de Lecce: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Hjulmand, Majer, Strefezza, Gargiulo, Pablo Rodríguez; Oliveiri

