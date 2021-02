Roma x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (28/02)

Roma e Milan protagonizam clássico italiano neste domingo (28) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, encerrando a 24ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Ibrahimovic diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Roma x Milan: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

Brigando na parte de cima está o Roma, garantindo o 4º lugar com quarenta e quatro pontos. Se vencer, desbanca a Juventus e termina a rodada em terceiro lugar com quarenta e sete. Assim, para o confronto deste domingo, Smalling segue indisponível, enquanto Kumbulla está de volta ao plantel.

Enquanto isso, o Milan luta para retomar a liderança do Italiano depois de perder para a grande rival, Inter de Milão. Com cinquenta e nove pontos, cai para um ponto se o time de Ibrahimovic vencer e o líder perder. Então, para o jogo de hoje, o técnico Stefano Pioli tem novamente em seu plantel Mandžukić, Maldini e Bennacer,.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Roma: Pau Lopez; Cristante, Mancini, Fazio; Spinazzola, Karsdorp, Veretout, Villar; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Hernandez, Romagnoli; Tonali, Kessie; Saelemaekeres, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Últimos jogos de Roma e Milan

Ambas as equipes entraram em campo no meio da semana pelo jogo de volta na segunda fase da Liga Europa. A Roma venceu o Braga por 3 a 1 jogando na quinta-feira (25) em casa e assim garantiu a classificação para as oitavas de final.

Por fim, o Milan empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha jogando em casa e também garantiu a classificação.

Sorteio da Liga Europa: veja os confrontos das oitavas de final