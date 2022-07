Roma x Portimonense: onde assistir amistoso e horário (16/07/2022)

Neste sábado, 16 de julho, as equipes de Roma x Portimonense se enfrentam em amistoso no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal, na pré-temporada do futebol europeu. Com início às 15h (Horário de Brasília), descubra todas as informações sobre o amistoso e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Roma x Portimonense hoje?

O jogo da Roma x Portimonense hoje vai passar no Star +, a partir das 15h (Horário de Brasília), neste sábado em jogo de futebol amistoso na pré-temporada.

Sem transmissão pela televisão, a única maneira de acompanhar o confronto das equipes neste sábado é através da plataforma de streaming Star +, disponível somente para assinantes. Os valores vão de R$32,90 até R$55,90 por mês, em diferentes pacotes.

O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Onde assistir Roma x Portimonense hoje: Star +

Local: Estádio Municipal de Albufeira, em Albufeira, em Portugal

Como estão Roma x Portimonense na pré-temporada?

Depois de uma temporada extremante satisfatória e positiva que resultou no título da primeira edição da Conference League, a Roma entra em campo neste sábado para cumprir o segundo amistoso da agenda da pré-temporada. O time de José Mourinho venceu o Sunderland na última quarta-feira por 2 a 0 e, agora, quer manter o bom resultado enquanto treina os jogadores.

Do outro lado, o Portimonense joga em casa, mas sob o mesmo objetivo de treinar os seus jogadores e quem sabe determinar a melhor escolha sob o time titular para a próxima temporada que se aproxima. O clube já disputou três amistosos no mês de julho contra Monaco, derrota, Birmingham, empate, e Porto, derrota. Então, os resultados da pré-temporada não tem sido tão satisfatório.

Quando começam os campeonatos de futebol na Europa?

Enquanto a nova temporada do futebol na Europa não começa, os torcedores apaixonados podem acompanhar a agenda extremamente lotada de amistosos na pré-temporada do continente.

O Campeonato Italiano, ou Série A, tem início marcado para 14 de agosto, enquanto a última rodada está programada para 29 de maio.

Já o Campeonato Português, qual o Portimonense disputa, vai começar em 5 de agosto, antes do Italiano na nova temporada, seguindo até 16 de maio.

É importante ressaltar que, por conta da Copa do Mundo no Catar, realizada em novembro e dezembro, os calendários sofreram alterações. Na Europa, todos os campeonatos serão paralisados enquanto jogadores representam as suas seleções.

Agenda de amistosos de Roma x Portimonense:

ROMA:

Roma x Sporting – Terça-feira, 19/07 às 16h

Roma x Nice – Sábado, 23/07 às 15h

Tottenham x Roma – Sábado, 30/07 à 15h15

PORTIMONENSE:

Portimonense x Braga – Sábado, 23/07 à 05h30

