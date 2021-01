Roma x Verona (31/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Roma e Verona entram em campo neste domingo (31), às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Na parte de cima da tabela, a equipe da capital italiana tem a chance de terminar a rodada em terceiro lugar. Então, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Roma x Verona: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão dos canais Bandsports e Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Roma x Verona

Em entrevista coletiva, Paulo Fonseca garantiu que Mkhitaryan estará de volta ao time titular. Porém, o goleiro Mirante ainda não está pronto, garantiu o treinador. Já Dzeko permanece como dúvida.

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp; Veretout, Mkhitaryan, Spinazzola; Pellegrini, Perez, Mayoral.

O atacante Lasagna pode estreair no elenco principal neste domingo, segundo o site oficial do clube. Já Magnani cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Possível Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Torino 1 x 1 Fiorentina

Bologna 1 x 2 Milan

Inter de Milão x Benevento

Sampdoria 0 x 2 Juventus

Spezia x Udinese – 08h30

Cagliari x Sassuolo – 11h

Crotone x Genoa – 11h

Atalanta x Lazio – 11h

Napoli x Parma – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe da Roma aparece em 4º lugar com trinta e sete pontos. Se vencer o jogo de hoje, termina o fim de semana em terceiro lugar, desbancando a Juventus com quarenta, ou seja, seis pontos a menos que o líder Milan. Considerada como favorita ao título italiano, a anfitriã possui onze vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o time do Verona está em 8ª posição com trinta pontos. Com o propósito de buscar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, o clube precisa somar pontos para assim se aproximar do G4 do Campeonato Italiano.