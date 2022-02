Roma x Verona: onde assistir, horário e palpites para o jogo de hoje 19/02

Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @OfficialASRoma

Abrindo a 26ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, 19/02, as equipes de Roma x Verona se enfrentam a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, com transmissão ao vivo. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje, escalações e que horas.

Onde assistir Roma x Verona ao vivo

O jogo entre Roma e Verona hoje vai ter transmissão do canal ESPN 2 e streaming Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming da Rede Disney pode ser assinada através do site oficial da emissora (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da Roma aparece em sétima posição com 40 pontos. Nas últimas rodadas, os comandados de José Mourinho contabilizam quatro rodadas sem perder sequer uma partida. Agora, buscam a vitória no confronto deste sábado para continuar no aproveitamento positivo.

Enquanto isso, o Verona aparece em nona posição com 36 pontos, isto é, vem logo atrás do seu oponente de hoje pelo Campeonato Italiano. Dessa maneira, com os três pontos hoje, o grupo consegue diminuir a vantagem dos demais na tabela e, assim, chegar mais próximo das primeiras posições para buscar uma vaga em torneios internacionais.

Escalação da Roma e Verona

José Mourinho não poderá contar com Mancini, suspenso, Ibañez e Spinazzola por lesão.

Enquanto isso, o Verona não tem Dawidowicz e Miguel Veloso.

Roma: Rui Patrício; Viña, Smalling, Kumbulla, Maitland-Niles; Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo; Pelegrini, Abraham

Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Simeone, Barak

Confira os melhores momentos do último jogo entre Roma e Verona.

Palpite de Roma x Verona

As duas equipes estão praticamente igualadas no Campeonato Italiano, com número de vitórias, empates e derrotas semelhantes pela temporada. Por isso, o jogo deste sábado entre Roma e Verona promete ser completamente equilibrado.

No entanto, o elenco de José Mourinho entra como o favorito aos três pontos já que pode diminuir a sua diferença com os líderes e, consequentemente, se aproximar da parte de cima. O Verona, por outro lado, promete dar trabalho para os seus rivais.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Juventus 1 x 1 Torino

Sábado (19/02):

Sampdoria x Empoli – 11h

Roma x Verona – 14h

Salernitana x Milan – 16h45

Domingo (20/02):

Fiorentina x Atalanta – 08h30

Verona x Genoa – 11h

Inter de Milão x Sassuolo – 14h

Udine x Lazio – 16h45

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

