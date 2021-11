Romênia x Islândia: onde assistir, horário e escalações do jogo (11/11)

As equipes de Romênia x Islândia entram em campo nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo J nas Eliminatórias da Europa no Estádio Ghencea. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo da Romênia x Islândia hoje? A partida entre Romênia e Islândia terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ghencea, cidade de Bucareste, na Romênia

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Romênia x Islândia

Com o acúmulo de cartões amarelos, Mihaila está suspenso e por isso não pode entrar em campo nesta quinta-feira no elenco da Romênia.

Do outro lado, os islandeses não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Romênia : Nita; Chiriches, Nedelcearu, Bancu, Ratiu; Cicaldau, Marin, Stanciu; Hagi, Keseru, Mitrita

: Nita; Chiriches, Nedelcearu, Bancu, Ratiu; Cicaldau, Marin, Stanciu; Hagi, Keseru, Mitrita Islândia: Olafsson; Sampsted, Bjarnasson, Grétarsson, Thórarinsson; Birkir, Stefán Teitur, Helgasson; Kjartansson, Gudmundsson, Porsteinsson

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 13 pontos, a equipe da Romênia segue em segundo lugar disputando a vaga na repescagem para o Mundial de Catar. Com a Alemanha já classificada, o elenco anfitrião disputa com outros três e por isso precisa da vitória em seu favor no jogo desta quinta-feira de qualquer maneira.

Enquanto isso, a Islândia possui chances mínimas de classificação para a repescagem na temporada mas mesmo assim vai em busca do impossível. Em 5º com 8 pontos, venceu dois jogos, empatou também dois e perdeu quatro confrontos, precisando do triunfo em campo e de tropeços dos adversários na rodada.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022