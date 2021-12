Ronaldo Fenômeno confirma o acordo de compra do Cruzeiro

É oficial, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno assinou acordo de compra do Cruzeiro neste sábado, 18/12, após anunciar ao público através de transmissão ao vivo em suas redes sociais. Junto com o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, e Pedro Mesquita, sócio da XP, o acordo foi fechado em São Paulo. Entenda como se deu a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno.

Ronaldo Fenômeno compra o time do Cruzeiro

Passando por uma difícil situação depois de não conquistar o acesso para a elite do Brasileirão, o Cruzeiro agora tem uma boa notícia para compartilhar com os seus torcedores. Ronaldo Nazário, o Fenômeno da Seleção Brasileira, assinou um acordo de compra do Cruzeiro, clube que o revelou nas categorias de base. O anúncio foi feito através das redes sociais em transmissão ao vivo, além de publicações no Twitter e Instagram.

O ex-jogador é muito atuante na área dos negócios no futebol, tendo parte do Real Valladolid, clube espanhol da segunda divisão, além de ter o comando da agência de marketing esportivo Octagon Brasil e ser sócio da CNB e-Sports Club, ligada aos e-sports. No Brasil, ele será sócio majoritário de acordo com informações do portal GE do Cruzeiro SAF, após votação no clube.

O primeiro anúncio foi feito por Pedro Mesquita, investidor da XP, pelo Twitter.

“Atenção mundo do futebol! Um grande filho à casa torna! Ronaldo Luís Nazario de Lima o “fenômeno”acaba de assinar um acordo para compra do @Cruzeiro !”.

Depois, o próprio ex-jogador publicou em mensagem enigmática praticamente confirmando a negociação com emoji de coração e raposa.

Em anúncio no Instagram, Pedro Mesquita Prado, investidor da XP Investimentos, confirmou a negociação de Ronaldo com o time.

Ronaldo é dono de Real Valladolid, na Espanha

O Cruzeiro não é o primeiro time em que Ronaldo será sócio. Em 2018, ele realizou a compra do Real Valladolid, na Espanha, onde de acordo com números da imprensa, garantiu 51% das ações por 30 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais.

Hoje, o time aparece na segunda divisão do futebol espanhol, mas aparece sempre na elite brigando por uma vaga em competições internacionais.

