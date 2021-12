Potes da Libertadores 2022: os possíveis caminhos dos brasileiros

Saiba quem os times brasileiros poderão enfrentar pela fase de grupos com a revelação dos potes pela Conmebol

Com o ranking de clubes da Conmebol divulgado na última sexta-feira, 17/12, já é possível desenhar os possíveis destinos dos clubes brasileiros na Libertadores de 2022 com os potes dos sorteios que vão acontecer em 23 de março. Dessa maneira, confira as informações o calendário da temporada.

Potes da Libertadores 2022

Todo ano, a Conmebol divulga o ranking oficial de clubes atualizado após a temporada no continente. Quem vai melhor, sobe na lista enquanto times que deixam a desejar no desempenho perdem posições. Mas além de identificar quem fica em primeiro ou segundo lugar, o ranking também serve para formar os potes do sorteio para a fase de grupos da Libertadores.

Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG serão cabeças de chaves por ganharem novas posições. É importante ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar, porém, se os times vierem da fase preliminar, caso do Fluminense e América-MG, aí o regulamento da Conmebol permite o encontro.

O primeiro sorteio que a Conmebol vai realizar é o da fase preliminar, que define a primeira rodada de confrontos da Copa Libertadores América de 2022. O evento será realizado na segunda-feira, 20 de dezembro, a partir das 12h (horário de Brasília), produzido inteiramente pela entidade.

Marcado para 23 de março, confira todos os potes do sorteio da fase de grupos.

POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional (Uruguai)

Peñarol

Atlético-MG

Cerro Porteño

POTE 2

Athletico-PR

Libertad (Paraguai)

Independiente del Valle

Universidad Católica

Emelec (Equador)

Corinthians

Colo-Colo

Vélez

POTE 3

Sporting Cristal

Millonarios/Deportivo Cali (Colômbia)

RB Bragantino

Deportivo Táchira (Venezueal)

Alianza Lima

Colón

Tolima

Caracas

POTE 4

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero (Bolívia)

Fortaleza

1 Classificado da fase preliminar

2 Classificado da fase preliminar

3 Classificado da fase preliminar

4 Classificado da fase preliminar

Calendário da Libertadores em 2022

Assim como os sorteios, sedes e participantes, o calendário da Libertadores também já está definido. A competição tem início em 9 de fevereiro com os jogos da fase pré, enquanto o sorteio da fase de grupos vai escolher quem se enfrenta nos primeiros jogos oficiais.

Na fase de grupos, as duas primeiras equipes de cada grupo avançam para as oitavas. Desse modo, a competição segue todo o ano até outubro e novembro de 2022.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores.

FASE PRELIMINAR:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

FASE DE GRUPOS:

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

FASE ELIMINATÓRIA:

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

Quando vai ser o sorteio da Pré-Libertadores 2022?