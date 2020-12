Saiba como será a nova fórmula do Campeonato Carioca em 2021

Os 12 clubes da elite do Campeonato Carioca definiram nesta segunda (28), a nova fórmula da competição em 2021. O novo modelo foi aprovado por unanimidade pelas equipes presentes na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Esse será o novo formato do Campeonato Estadual para as duas próximas temporadas.

Entenda a fórmula do Campeonato Carioca 2021

Ao contrário das 17 datas utilizadas neste ano, o modelo do Carioca 2021 terá apenas 15. Isso porque a Taça Guanabara, tradicional primeiro turno do Estadual, ocorrerá em pontos corridos, com todos os times se enfrentando em turno único. Então, a equipe que mais pontuar, fica com o título.

Logo depois desta fase, as quatro primeiras equipes farão os jogos de semifinais, e posteriormente, as finais. De acordo com o calendário da CBF, o Campeonato Carioca 2021, nesta nova fórmula, ocorre entre 28 de fevereiro e 23 de maio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

🏆⚽O campeonato mais charmoso do Brasil está chegando! Veja os confrontos da primeira rodada. O primeiro clássico será o Fla-Flu na terceira rodada! pic.twitter.com/99ffPHdLec — Campeonato Carioca (@campcarioca) December 28, 2020

+ Diniz ‘pistola’ em campo: veja as reações do técnico nos jogos de 2020

Mudança também na fórmula da Taça Rio

A Taça Rio também continua presente no campeonato, mas terá características diferentes. Agora, os times que ficarem de 5º ao 8º lugar disputarão o torneio. No entanto, antes da fase principal, haverá uma fase preliminar prevista para ocorrer de 16 de janeiro a 25 de fevereiro. Cabofriense, Friburguense, Americano, América, Nova Iguaçu e Sampaio Correa brigam pela única vaga para a etapa principal.

O calendário do futebol brasileiro está mais apertado por conta da pandemia. Por conta disso, os participantes entraram em acordo que não haverá limite para uso e inscrição de jogadores das categorias inferiores neste novo modelo do Carioca 2021.

A previsão é que o Campeonato Brasileiro termine no final de fevereiro. Logo depois, já se inicia as competições estaduais, assim como o Carioca 2021. A tendência é que devido ao curto espaço de tempo entre os campeonatos, as equipes que disputam o Brasileirão, comecem o Estadual com muitos jogadores jovens.