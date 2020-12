Saiba onde assistir à entrega da premiação do Fifa The Best

A Fifa anuncia nesta quinta-feira (17) o melhor jogador do mundo na temporada 2019/20: o The Best. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os três finalistas ao prêmio, que terá uma cerimônia virtual transmitida diretamente de sede da entidade em Zurique, na Suíça.

Onde assistir à premiação do The Best?

A não realização do evento de forma tradicional, ocorre devido à pandemia do Novo Coronavírus. Por isso, quem quiser assistir ao anúncio do The Best terá que entrar no site da Fifa. A entidade fará uma transmissão on-line, pelo então site oficial da Federação, à partir das 15h.

Polonês Lewandowski é favorito ao prêmio

Como já é de costume, entre os três candidatos ao The Best, estão Cristiano Ronaldo e Messi. Desde 2007, um dos craques ou então ambos, figuram entre os finalistas da premiação.

O prêmio concedido pela Fifa existe desde 1991. No entanto, entre os anos de 2010 e 2015, houve uma parceria com a revista France Football. O prêmio passou a se chamar Fifa Ballon d’or. Mas, a partir de 2016, os prêmios voltaram a ser separados, e a Fifa então denominou a premiação como Fifa The Best.

A primeira aparição do português e do argentino ocorreu em 2007, quando Messi ficou em segundo, mas Cristiano em terceiro. Naquele ano, o brasileiro Kaká ficou com o título. No entanto, a partir daí, Ronaldo ficou de fora dos finalistas apenas em 2010, e Lionel em 2018.

Enquanto o camisa 10 do Barcelona soma seis troféus, o 7 da Juventus possui cinco em sua galeria. Desde 2008, a única vez que nenhum dos dois ficaram com o prêmio foi em 2018, quando o croata Luka Modric, venceu a disputa do The Best.

Entretanto, em 2020 o grande favorito para ficar com o prêmio é Robert Lewandowski. Ademais, campeão da última Champions League com o Bayern de Munich, o camisa 9 da equipe bávara foi o artilheiro da competição.

Embora o polonês seja favorito, Messi e Cristiano são sempre presenças de peso na decisão, e para saber quem vencerá, só resta ao torcedor assistir ao Fifa The Best.

Indicados aos prêmios:

Melhor jogador masculino:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (Barcelona)

Melhor jogadora feminina:

Lucy Bronze (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Wendie Renard (Lyon)

Melhor goleiro masculino:

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Melhor goleira feminina:

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Neaher (Chicago Red Stars)

Melhor técnico do masculino:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hansi Flick (Bayern de Munique)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Melhor técnico(a) do feminino:

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (seleção da Holanda)

Prêmio Puskás:

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Son Heung-min (Tottenham)

Luis Suárez (Barcelona)