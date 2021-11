Saiba onde assistir ao jogo da Grécia x Espanha hoje ao vivo (11/11)

Buscando a liderança do grupo B, a Espanha visita a Grécia nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias na Europa para a Copa no Estádio Olímpico de Atenas. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Espanha hoje.

Onde assistir o jogo do Grécia x Espanha ao vivo hoje? O confronto entre Grécia e Espanha terá transmissão ao vivo do Space, na fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Atenas, cidade de Atenas, na Grécia

TV: Space

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Grécia x Espanha

Os gregos possuem dois desfalques importantes para o elenco no jogo de hoje, sendo Hatzidiakos e Bakasetas, suspensos.

Já os espanhóis continuam sem Ansu Fati, lesionado.

Grécia : Vlachodimos; Tsimikas, Mavropanos, Goutas; Siopis, Bouchalakis, Mantalos, Androutsos, Giannoulis; Pavlidis, Masouras

: Vlachodimos; Tsimikas, Mavropanos, Goutas; Siopis, Bouchalakis, Mantalos, Androutsos, Giannoulis; Pavlidis, Masouras Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Alba, Laporte, Eric García; Soler, Busquets, Gavi; Olmo, Sarabia, Álvaro Morata

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Grécia aparece em terceiro lugar no grupo B com 9 vitórias, ou seja, venceu dois jogos, empatou outros três e perdeu apenas um na temporada de disputas. Mesmo com o saldo, ainda possui chances de disputar a repescagem da Copa do Catar. Porém, tem que ganhar os seus jogos e torcer por derrotas da Espanha e outros do grupo.

Enquanto isso, a seleção da Espanha entra em campo nesta quinta-feira depois de perder o título da Liga das Nações para a França no mês passado. Agora, concentra todas as suas energias nas Eliminatórias já que se vencer o confronto de hoje e a Suécia tropeçar, a equipe de Luis Henrique é a nova líder do grupo B, chegando cada vez mais perto de garantir a vaga do Mundial de forma direta.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022