Saiba onde assistir ao jogo da Sampdoria x Atalanta hoje ao vivo – 27/10

Os times da Sampdoria x Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, às 13h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Estádio Luigi Ferraris. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Sampdoria x Atalanta: onde assistir ao jogo de hoje? O confronto entre Sampdoria e Atalanta terá transmissão ao vivo a partir das 13h30 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Sampdoria x Atalanta

O técnico Gasperini não poderá contar com Hateboer, Gosens, Pessina, Djimsiti e Demiral, lesionados. Já o elenco da casa não tem Bereszynski, Verre, Damsgaard e Ekdal.

Sampdoria : Audero; Alex Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo

: Audero; Alex Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, de Roon; Zappacosta, Freuler, Pasalic, Pezzella; Malinovskyi, Iličić; Zapata

Principais informações sobre o jogo de hoje

A Sampdoria vem de vitória contra o Spezia no fim de semana por 2 a 1. Agora, jogando mais uma vez em sua casa, espera contar com o apoio da torcida em busca dos três pontos para surpreender os adversários na tabela de classificação e, principalmente, se afastar cada vez mais do rebaixamento.

Enquanto isso, a Atalanta coleciona bons resultados no Campeonato Italiano pelo começo de temporada. Na última rodada ficou no empate diante da Udinese. Agora, espera retomar o bom desempenho para conseguir se aproximar da parte de cima da tabela entre os primeiros, já que aparece em 5ª posição com 15 pontos.

