Saiba onde assistir ao jogo de Irlanda x Portugal hoje ao vivo (11/11)

Podendo assumir a liderança do grupo A, Portugal visita a Irlanda nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias na Europa no Aviva Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de Portugal hoje.

Onde assistir o jogo da Irlanda x Portugal ao vivo hoje? O confronto entre Irlanda e Portugal terá transmissão ao vivo do TNT, na fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Tik Tok, de graça, e Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Aviva Stadium, cidade de Dublin, na Irlanda

TV: TNT

LiveStream: Tik Tok e Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações da Irlanda x Portugal

Os irlandeses não possuem novas baixas para o confronto desta quinta, enquanto os portugueses não poderão contar com Nuno Mendes, suspenso após o terceiro cartão.

Irlanda : Bazunu; Egan, Duffy, Omobamidele; Doherty, Cullen, Hendrick, McClean; Horgan, Robinson; Idah

: Bazunu; Egan, Duffy, Omobamidele; Doherty, Cullen, Hendrick, McClean; Horgan, Robinson; Idah Portugal: Rui Patrício; Dalot, Pepe, Días, Cancelo; Bruno Fernandes, João Moutinho, João Palhinha; Diogo Jota, João Félix, Cristiano Ronaldo

Principais informações sobre o jogo de hoj e

A Irlanda venceu a sua primeira partida na rodada passada das Eliminatórias mas mesmo assim não possui mais chances de classificação sequer na repescagem. Dessa maneira, entra em campo nesta quinta apenas para cumprir tabela diante do adversário e garantir a vitória aos torcedores no estádio.

Enquanto isso, Portugal busca a vitória no confronto de hoje de qualquer maneira já que pode assumir a liderança do grupo A e retirar a Sérvia da posição, que não entra em campo na rodada. Ao todo, os portugueses venceram cinco jogos e empataram apenas um com 16 pontos, somente um a menos do que os sérvios na tabela.

