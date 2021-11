Saiba onde assistir ao jogo do Bayern de Munique x Freiburg hoje (06/11)

Buscando seguir na liderança, o Bayern de Munique recebe o Freiburg neste sábado, 06/11, a partir das 11h30 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão na Allianz Arena. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo? O confronto entre Bayern de Munique e Freiburg não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Freiburg

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern, não poderá contar com Sabitzer, doente, e Ulreich, lesionado.

Já Christian Streich não terá Petersen, Sallai e Schmid para o jogo deste sábado.

Bayern de Munique: Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski

Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski Freiburg: Flekken; Gulde, Lienhart, Schlotterbeck; Kübler, Eggestein, Höfler, Günter; Jeong, Höler, Grifo

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de golear o Benfica com cinco gols e garantir-se nas oitavas de final da Champions de forma antecipada, o Bayern de Munique retorna aos gramados do Campeonato Alemão para o jogo de hoje contra o Freiburg. Em primeiro lugar com 25 pontos, o elenco bávaro quer aumentar a vantagem na liderança com o resultado em seu favor.

Enquanto isso, o Freiburg continua surpreendendo neste início de temporada ao ocupar a terceira posição da tabela com 22 pontos, ou seja, acumula seis vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Dessa maneira, o elenco quer manter o bom desempenho ao vencer o favorito ao título e ficar empatado na pontuação com 25 pontos.

