Saiba onde assistir ao jogo do Celtic x Betis hoje e horário – 09/12

Celtic x Betis se enfrentam pela última rodada na Liga Europa nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 17h (horário de Brasília), pelo grupo G no Celtic Park. Dessa maneira, com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Celtic x Betis: O canal ESPN 2, em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela última rodada da Liga Europa ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Celtic Park, cidade de Glasgow, na Escócia

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com seis pontos em terceiro lugar, o Celtic entra em campo nesta quinta-feira somente para cumprir tabela já que não tem mais chances de se classificar sequer para a segunda fase da competição. Durante a temporada, marcou duas vitórias e três derrotas.

Enquanto isso, o Betis vem em segundo lugar com 10 pontos, ou seja, disputa a primeira posição com o Bayer Leverkusen nesta quinta. Porém, a diferença no saldo de gols é enorme e, por isso, mesmo a vitória possa não ser suficiente. De qualquer maneira, o time visitante acaba com a segunda posição, a vaga na segunda fase.

Escalações de Celtic x Betis

Carter-Vickers, Dembele e Julien são os desfalques para os anfitriões. Do outro lado, Sabaly é o único jogador que permanece fora.

Celtic: Bain (Hart); Taylor, Starfelt, Juranovic, Welsh; Forrest, McGregor, Johnston; Turnbull, Rogic, Ajeti

Betis :Silva; Álex Moreno, Victor Ruíz, Bartra, Bellerín; Rodríguez, Guardado; Juanmi, Canales, Ruibal; Willian José

