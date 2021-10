Saiba onde assistir ao jogo do Empoli x Inter de Milão hoje ao vivo (27/10)

A bola rola nesta quarta-feira, 27/10, no confronto entre Empoli x Inter de Milão a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Stadio Carlo Castellani. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Empoli x Inter de Milão: onde assistir ao vivo O confronto entre Empoli e Inter de Milão terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Carlo Castellani, cidade de Empoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Empoli x Inter de Milão

Enquanto o Empoli não pode contar com Di Francesco e Romagnoli para o jogo de hoje, a Inter não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Empoli : Vicario; Marchiazza, Luperto, Ismajli, Stojanovic; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Cutrone

: Vicario; Marchiazza, Luperto, Ismajli, Stojanovic; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Cutrone Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez

Principais informações sobre o jogo de hoj e

O Empoli surpreendeu e venceu o Salernitana na rodada do fim de semana por 4 a 2. Desta vez, jogando em casa, o elenco quer manter o bom desempenho e conquistar a sua segunda vitória seguida para se aproximar da parte de cima da tabela do Campeonato Italiano, ocupando a 10ª posição com 12 pontos agora.

Enquanto isso, a Inter de Milão volta a jogar após parar no empate com a Juventus na última semana pelo super clássico. A atual campeã italiana quer mais um título, mas não será nada fácil visto ao fato de estar em terceiro lugar com 18, ou seja, sete pontos a menos do que o vice-líder.

