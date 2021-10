Saiba onde assistir ao jogo do Real Madrid x Osasuna hoje ao vivo – 27/10

Buscando a liderança, a equipe do Real Madrid enfrenta o Osasuna nesta quarta-feira, 27/10, às 16h30 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Santiago Bernabéu. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir ao jogo do Real Madrid x Osasuna hoje ao vivo? O confronto entre Real Madrid e Osasuna terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Real Madrid x Osasuna

Ancelotti não tem disponível em seu plantel de jogadores Ceballos, Gareth Bale e Valverde, todos lesionados.

Enquanto isso, Valdés foi expulso na rodada passada e por isso não pode entrar em campo hoje.

Real Madrid: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Lucas Vázquez; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Junior, Benzema, Rodrygo

Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Lucas Vázquez; Casemiro, Kroos, Modric; Vinícius Junior, Benzema, Rodrygo Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Lucas Torró, Brasanac, Oier, Roberto Torres; García, Ávila

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Real Madrid venceu o Barcelona no último domingo durante o El Clásico, o maior clássico do futebol espanhol. Forte candidato ao título deste ano, os blancos estão em segundo lugar com 20 pontos sendo necessária a conquista dos três pontos no jogo desta quarta se quiser retomar a liderança.

Do outro lado, o Osasuna garantiu um ponto na última rodada ao ficar no empate com o Granada, alcançando a marca de quatro rodadas sem perder no Campeonato Espanhol. Desse modo, o elenco visitante quer manter a boa campanha nos gramados, principalmente porque se ganhar hoje, empata em pontos com o primero lugar.

