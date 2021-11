Saiba onde assistir ao jogo do Real Madrid x Sevilla hoje e horário – 28/11

Pela décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Sevilla neste domingo, 28/11, a partir das 17h (horário de Brasília) ao vivo direto do Estádio Santiago Bernabéu. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir jogo do Real Madrid x Sevilla: O confronto entre Real Madrid e Sevilla hoje ao vivo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, alé da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 30 pontos, o Real Madrid precisa da vitória no confronto deste domingo se quiser aumentar a sua vantagem contra os demais times e manter-se na posição por mais rodadas. Com nove triunfos, três empates e apenas uma derrota na temporada, os merengues devem contar com a força de sua torcida hoje e, principalmente, armar-se bem com o time titular para garantir os três pontos.

Enquanto isso, o Sevilla também faz uma boa campanha na temporada já que aparece em terceiro lugar na liga com 28 pontos, ou seja, se ganhar o jogo de hoje pode até mesmo assumir a liderança e desbacar o rival. Com oito vitórias, quatro empates e uma derrota, o elenco espera trazer para casa os três pontos para deixar a torcida contente.

Escalações de Real Madrid x Sevilla:

Carlo Ancelotti, técnico do Real, não poderá contar com Hazard, Gareth Bale e Ceballos.

Já aos visitantes os jogadores En-Nesyri e Jesus Navas são os únicos desfalques, mas devidamente importantes.

REAL MADRID: Courtois; Mendy, Alaba, Carvajal, Militão; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema, Rodrygo

SEVILLA: Bono; Montiel, Diego Carlos, Koundé, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordán; Erik Lamela, Mir, Ocampos

