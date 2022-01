Saiba onde assistir ao jogo do Vizela x Sporting hoje ao vivo – 16/01

O confronto entre Vizela x Sporting acontece neste domingo, 16/01, a partir das 15h (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada do Campeonato Português jogando no Estádio do FC Vizela pela temporada. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir.

Quando é Vizela x Sporting?

Pela décima oitava rodada do Campeonato Português, a partida começa às 15h deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio do FC Vizela, na cidade de Caldas de Vizela, em Portugal.

Onde assistir o jogo do Sporting hoje?

A ESPN 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Vizela não faz uma boa temporada no Campeonato Português. Em 12º lugar com 16 pontos, o elenco venceu três partidas, empatou outras sete e perdeu também sete. Por isso, ao entrar em campo neste domingo, espera contar com a sua sorte, e principalmente a força da torcida em casa para elevar os jogadores.

Enquanto isso, o Sporting, atual campeão português, se mantém brigando pela liderança com Benfica e Porto. Em segundo lugar com 44 pontos, precisa da vitória no confronto de hoje para se igualar na pontuação do líder, enquanto torce por um tropeço do mesmo na rodada.

Escalações de Vizela e Sporting:

Kouao foi expulso na última rodada e por isso não pode ser escalado hoje.

Pedro Porro e Jovane Cabral são os desfalques, confirmados pelo técnico Rúben Amorim.

Provável escalação de Vizela: Silva; Julião, Wilson, De Jesus Santos, Ofori; Samú, Paulo, Mendez; Zohi, Cassiano, Kiko

Provável escalação de Sporting: Adán; Inácio, Coates, Feddal; João Palhinha, Matheus Reis, Matheus Nunes, Esgaio; Pote, Pablo Sarabia, Paulinho

