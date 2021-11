Saiba onde assistir aos jogos de futebol hoje ao vivo, quarta-feira (03/11)

Uma programação diversificada em campeonatos nacionais e internacionais no futebol será realizada nesta quarta-feira, 03 de novembro de 2021, com a bola rolando em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, a Champions League encerra a quarta rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quia são os Jogos de hoje ao vivo, quarta-feira, e onde assistir na TV?

A quarta-feira tem uma agenda de futebol bastante diversificada. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a partida entre Atlético Mineiro e Grêmio é atrasada pela 19ª rodada, enquanto a Champions League traz mais oito confrontos da quarta rodada.

Confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo tanto na TV quanto online.

Brasileirão Série A

Atlético-MG x Grêmio – 21h – SporTV (Menos MG) e Premiere

Brasileirão Série B

Coritiba x Operário – 18h30 – SporTV e Premiere

Botafogo x Confiança – 19h – Premiere

Copa Verde

Nova Mutum x Brasiliense – 16h – Youtube do Brasiliense

Libertadores Feminina

Cerro Porteño x Santiago Morning – 17h30 – Star + e Facebook da Libertadores

Ferroviária x Sol de América – 17h30 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Cuenca x Santa Fé – 19h45 – Star + e Facebook da Libertadores

Yaracuyanos x Avaí Kindermann – 19h45 – Fox Sports e Facebook da Libertadores

Copa Santa Catarina

Juventus x Hercílio Luz – 20h – FCF TV

Copa Paulista

Botafogo SP B x Portuguesa – 19h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Copa Espírito Santo

Aster x Rio Branco-ES – 15h – Eleven Sports

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Auto Esporte x Confiança-PB – 19h – Eleven Sports

Campeonato Paraense Segunda Divisão

São Raimundo x São Francisco – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Sport Real x Vila Rica – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Pinheirense x Tiradentes – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Fonte Nova x Pedreira – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Cametá x Atlético-PA – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Paraense x Amazônica Independente – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Vênus x União Paraense – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Sport Belém x ESMAC – 15h30- FPF TV e Eleven Sports

Santos-PA x Paraupebas – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Capitão Poço x Caeté – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Santa Rosa x Izabelense – 15h30 – FPF TV e Eleven Sports

Champions League – Jogos de hoje ao vivo

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – 14h45 – TNT e HBO Max

Milan x Porto – 14h45 – Space e HBO Max

Sporting x Besiktas – 17h – HBO Max

Borussia Dortmund x Ajax – 17h – Space e HBO Max

Sheriff x Inter de Milão – 17h – HBO Max

Liverpool x Atlético de Madrid – 17h – TNT e HBO Max

RB Leipzig x PSG – 17h – HBO Max

Manchester City x Club Brugge – 17h – HBO Max

MLS – Jogos de hoje ao vivo

NY Red Bulls x Atlanta United – 20h30 – Sem transmissão

Montréal x Atlanta United – 20h30 – Sem transmissão

Austin x Sporting KC – 22h – Sem transmissão

Real Salt Lake x Portland Timbers – 23h30 – Fox Sports

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Club de Desportes Melipilla x Cobresal – 16h – Sem transmissão

Huachipato x Unión Española – 18h30 – Estádio TNT

Club Provincial Curicó x O’Higgins – 21h – Estádio TNT

Campeonato Inglês Segunda Divisão – Jogos de hoje ao vivo

Barnsley x Derby County – 16h45 – Sem transmissão

Cardiff x QPR – 16h45 -Sem transmissão

Bournemouth x Preston – 16h45 – Sem transmissão

Blackpool x Stoke City – 16h45 – Sem transmissão

Blackburn Rovers x Fulham – 16h45 – ESPN

West Bromwich x Hull City – 16h45 – Sem transmissão

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Amorebita x Real Valladolid – 15h – Sem transmissão

Mirandés x Lugo – 15h – Star +

Eibar x Oviedo – 17h15 – Star +

Las Palmas x Fuenlabrada – 17h15 – Star +

