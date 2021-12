Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sábado, ao vivo na TV – 04/12

Neste sábado, 04 de dezembro de 2021, uma agenda recheada de futebol será realizada com confrontos do Brasileirão e também do Campeonato Francês. Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje ao vivo e onde assistir cada um deles.

Jogos de hoje ao vivo, sábado, e onde assistir

Abrindo o fim de semana, confrontos no Brasil e também pelo mundo serão realizados para o público acompanhar durante todo o dia. O jogo de ida no final do Paulistão Feminino acontece, enquanto Lionel Messi entra em campo na parte da tarde pelo Campeonato Francês.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo tanto na TV como online.

Campeonato Paulista Feminino

São Paulo x Corinthians – 16h – SporTV, Eleven Sports, TV Paulistão Play e Youtube do Paulistão

Copa Verde

Remo x Paysandu – 17h – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Campeonato Inglês

West Ham x Chelsea – 09h30 – ESPN Brasil

Newcastle x Burnley – 12h – Fox Sports

Wolves x Liverpool – 12h – ESPN Brasil

Southampton x Brighton – 12h – Star +

Watford x Manchester City – 14h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Coventry City x West Bromwich – 09h30 – Star +

Bristol City x Derby – 12h – Star +

Cardiff x Sheffield United – 12h – Star +

Reading x Hull City – 12h – Star +

Blackburn Rovers x Preston – 12h – Star +

Barnsley x Huddersfield Town – 12h – Star +

Millwall x Birmingham – 12h – Star +

Blackpool x Luton Town – 12h – Star +

Middlesbrough x Swansea – 12h -Star +

Nottingham Forest x Peterobough United – 12h – Star +

Campeonato Italiano

Milan x Salernitana – 11h – ESPN

Roma x Inter de Milão – 14h – Fox Sports

Napoli x Atalanta – 16h45 – Fox Sports

Campeonato Espanhol

Sevilla x Villarreal – 10h – Fox Sports

Barcelona x Betis – 12h15 – Star +

Atlético de Madrid x Mallorca – 14h30 – ESPN Brasil

Real Sociedad x Real Madrid – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – 11h30 – OneFootball

Augsburg x Bochum – 11h30 – OneFootball

Bayer Leverkusen x Greuther Furth – 11h30 – OneFootball

Arminia x Colônia – 11h30 – OneFootball

Mainz x Wolfsburg – 11h30 – OneFootball

Borussia Dortmund x Bayern de Munique – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Sandhausen x Paderborn – 09h30 – OneFootball

Hansa Rostock x FC Ingolstadt – 09h30 – OneFootball

Nuremberg x Holstein Kiel – 09h30 – OneFootball

St. Pauli x Schalke 04 – 16h30 – OneFootball

Campeonato Holandês

PSV x Utrecht – 12h30 – Star +

Cambuur x Vitesse – 14h45 – Sem transmissão

Heracles x Heerenveen – 17h – Sem transmissão

Campeonato Francês

Olympique x Stade Brestois – 13h – ESPN

Lille x Troyes – 15h – Star +

Lens x PSG – 17h – Star +

Campeonato Português

Boavista x Marítimo – 15h – Sem transmissão

Paços Ferreira x Vitória – 17h30 – Sem transmissão

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Arsenal Sarandí x Boca Juniors – 17h – ESPN

Sarmiento x Talleres – 19h15 – Star +

Godoy Cruz x Club Atlético Platense – 19h15 – Star +

Lanús x Rosario – 21h30 – Star +

Huracán x Racing – 21h30 – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje ao vivo

Palestino x Ñublense – 18h – Estádio TNT

Colo Colo x Antofagasta – 18h – Estádio TNT

Everton x Universidad Católica – 18h – Estádio TNT

Club de Desportes La Serena x Santiago Wanderers – 18h – Sem transmissão

MLS – Jogos de hoje ao vivo

Portland Timbers x Real Salt Lake – 20h30 – DAZN

Campeonato Turco – Jogos de hoje ao vivo

Galatarasay x Altay – 13h – DAZN

