Saiba onde assistir Cádiz x Sevilla ao vivo, horário e escalações – 03/01

Equipe do Sevilla busca a vitória nesta segunda-feira para diminuir a diferença com o líder

Pela décima nona rodada do Campeoanto Espanhol, as equipes de Cádiz x Sevilla se enfrentam nesta segunda-feira, 03/01, com a bola rolando às 17h15 (horário de Brasília), no Estadio Nuevo Mirandilla. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Sevilla: O serviço de streaming Star +, disponível apenas por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estadio Nuevo Mirandilla, cidade de Cádiz, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de arrancar um empate fora de casa contra o Real Madrid na última rodada, o Cádiz volta a jogar nesta segunda-feira buscando outro bom resultado para continuar subindo na classificação do Campeonato Espanhol e, quem sabe então, sair da zona de rebaixamento. Neste momento, está em 19º com 14 pontos.

Do outro lado, o Sevilla disputa a liderança da temporada com o Real Madrid, aparecendo em segundo lugar com 38 pontos, isto é, a diferença entre oito pontos entre os dois. Se vencer o jogo de hoje, os visitantes conseguem ficar na cola dos rivais, torcendo por novos tropeços.

Escalações de Cádiz x Sevilla:

Cala, por suspensão, Garrido e José Mari estão indisponíveis aos anfitriões.

Já Suso, Lamela e Jesús não poderão entrar em campo hoje pelos visitantes, enquanto Koundé está suspenso.

Cádiz: Ledesma; Espino, Cala, Fali, Akapo; Sobrino, Alarcón, Jonsson; Fernández, Alejo, Lozano

Sevilla: Bono; Rekik, Gudelj, Delaney, Augustinsson; Rakitic, Fernando, Jordán; Gómez, Rafa Mir, Ocampos

