Saiba onde assistir os jogos de hoje, sábado, na TV e horário – 18/12

Neste sábado, 18 de dezembro de 2021, a programação apresenta confrontos em campeonatos nacionais e internacionais que prometem grandes disputas de futebol, com a bola rolando tanto no Brasil como ao redor do mundo. Confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também no online.

Jogos de futebol hoje, sábado, ao vivo e onde assistir

Copa do Nordeste Sub-20

Vitória x Fluminense-PI – 17h30 – SBT (BA/PI) e Youtube da Copa do Nordeste

Campeonato Tocantinense

Tocantinópolis x Palmas – 16h – Eleven Sports

Capital x Araguacema – 16h – Eleven Sports

Interporto x NC/Paraíso – 16h – Eleven Sports

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Uberaba x Varginha – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paulista Sub-15

Ferroviária x Palmeiras – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Copa da França

Lille x Auxerre – 14h30 – ESPN

Rennes x Lorient-Bretagne – 17h – Star +

Campeonato Inglês

Aston Villa x Burnley – 12h – ESPN Brasil

Leeds x Arsenal – 14h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Middlesbrough x Bournemouth – 09h30 – ESPN Brasil

Blackburn Rovers x Birmingham – 12h – Sem transmissão

Bristol City x Huddersfield Town – 12h – Sem transmissão

Blackpool x Peteroborough United – 12h – Sem transmissão

Nottingham Forest x Hull City – 12h – Star +

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Alavés – 10h – Star +

Real Sociedad x Villarreal – 12h15 – ESPN 2

Barcelona x Elche – 14h30 – ESPN Brasil

Sevilla x Atlético de Madrid – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Ibiza x Sporting Gijón – 12h – Star +

Málaga x Leganés – 12h – Sem transmissão

Las Palmas x Eibar – 14h15 – Star +

Campeonato Italiano

Atalanta x Roma – 11h – Star +

Bologna x Juventus – 14h – Star +

Cagliari x Udinese – 16h45 – Star +

Campeonato Alemão

Bochum x Union Berlin – 11h30 – OneFootball

Eintracht Frankfurt x Mainz – 11h30 – OneFootball

Hoffenheim x Borussia Mon. – 11h30 – OneFootball

Greuther Furth x Augsburg – 11h30 – OneFootball

RB Leipzig x Arminia – 11h30 – OneFootball

Hertha Berlin x Borussia Dortmund – 14h30 – BAND e OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Erzebirge Aue x Nuremberg – 09h30 – OneFootball

FC Ingolstadt x Dynamo Dresden – 09h30 – OneFootball

Paderborn x Heidenheim – 09h30 – OneFootball

Hamburgo x Schalke 04 – 16h30 – OneFootball

Campeonato Português – Jogos de hoje ao vivo

Portimonense x Arouca – 12h30 – Sem transmissão

Tondela x Paços Ferreira – 12h30 – Sem transmissão

Gil Vicente x Sporting – 17h30 – Fox Sports

Campeonato Belga – Jogos de hoje ao vivo

St. Gilloise x Brugge – 14h30 – Star +

Campeonato Holandês – Jogos de hoje ao vivo

Az x Willem II – 16h – Star +

FIFA Arab Cup – Jogos de hoje ao vivo

Egito x Catar – 07h – Youtube da FIFA TV

Tunísia x Argélia – 12h – Youtube da FIFA TV

Troféu dos Campeões – Jogos de hoje ao vivo

River Plate x Colón – 21h – ESPN Brasil

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica

Qual a premiação da Supercopa do Brasil 2022 para o campeão e vice?