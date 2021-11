Saiba onde vai passar o jogo do Benfica x Braga hoje ao vivo (07/11)

Pela décima primeira rodada do Campeonato Português, as equipes Benfica x Braga se enfrentam neste domingo, 07/11, às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assisitr ao jogo do Benfica x Braga hoje ao vivo? A partida entre Benfica e Braga terá transmissão ao vivo a partir das 18h15 (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Benfica x Braga

O confronto deste domingo promete ser equilibrado, com muito poder ofensivo em campo à mostra e grandes emoções, deixando na surpresa quem poderá ser o vencedor do jogo e o ganhador dos três pontos na rodada.

Benfica : Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo; Weigl, João Mário, Radonjic, Grimaldo; Núnez, Rafa, Yaremchuk

: Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo; Weigl, João Mário, Radonjic, Grimaldo; Núnez, Rafa, Yaremchuk Braga: Matheus; Yan Couto, Oliveira, Diogo Leite, Sequeira; Musrati, Castro; Medeiros, Horta, Galeno; Carvalho Oliveira

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de tomar uma goleada do Bayern de Munique durante a semana, o Benfica volta aos gramados do Campeonato Português neste domingo. O time de Jorge Jesus perdeu a liderança no último fim de semana após ficar no empate e, por isso, tem que ganhar o jogo de hoje de qualquer maneira se quiser voltar para o topo da tabela.

Enquanto isso, o Braga vem logo atrás em quinto lugar com 19 pontos na classificação somando uma boa sequência de resultados até o momento. Além disso, soma também em suas conquistas cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, tendo chances de alcançar previamente o topo da classificação.

