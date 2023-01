Elenco do Benfica disputa a rodada contra o Arouca nesta terça-feira, 31 de janeiro, com transmissão ao vivo

Onde assistir o jogo do Benfica hoje no Campeonato Português (31/01/2023)

Com sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Português, o Benfica vai buscar a vitória contra o Arouca nesta terça-feira, 31 de janeiro, pela 18ª rodada da competição. Com início às 18h15 (horário de Brasília), o jogo do Benfica hoje vai ser no Estádio Municipal de Arouca.

Na Champions League, o Benfica vai enfrentar o Club Brugge nas oitavas de final. O elenco português terminou em primeiro lugar com 14 pontos, enquanto os belgas ficaram em segundo com 11 pontos somados. O jogo de ida vai ser na quarta-feira, 15 de fevereiro, no Estádio Jan Breydel, na Bélgica.

A partida de volta está marcada para 07 de março, no Estádio da Luz, em Portugal. Os times jogam duas partidas e quem marcar mais gols avança para as quartas de final.

Contra o Arouca, o jogo do Benfica hoje vai passar no Star Plus às 18h15.

Transmissão do jogo do Benfica hoje ao vivo

Mesmo sendo responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Portoguês, a emissora não vai exibir o jogo do Benfica hoje para os seus assinantes. Na TV aberta, os jogos do Campeonato Português não estão disponíveis.

Se quiser acompanhar o embate entre Arouca e Benfica nesta terça-feira, o torcedor vai ter que assistir pelo streaming Star Plus, serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura da Walt Disney Company.

Quem é assinante tem acesso pela conta do email e a senha no computador ou aplicativos para dispositivos móveis, smartv ou videogames. Basta acessar a plataforma, inserir o email e a senha e depois procurar no menu do dia o jogo do Benfica hoje para assistir.

Para se tornar membro do streaming basta acessar o site (www.starplus.com) e escolher o melhor pacote ao seu bolso. Tem o pacote solo do Star +, combos com o Disney+ e outros streaming mas por valores diferentes.

Informações do jogo do Benfica hoje:

Data: Terça-feira, 31/01/2023

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca, em Portugal

Onde assistir Benfica hoje: Star +

Prováveis escalações de Arouca x Benfica

Escalação do jogo do Arouca hoje: Arruabarrena; Quaresma, Galovic, Basso, Esgaio; Moreira, Soro, Ruiz; Antony, Dabbagh e Sylla.

Escalação do jogo do Benfica hoje: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Grimaldo, Silva; Fernández, Florentino, Guedes; Aursnes, João Mário e Musa.

Desempenho do Benfica no Campeonato Português

Em 18 partidas já disputadas, o Benfica ocupa a liderança do Campeonato Português com 47 pontos, conquistados em 15 vitórias, dois empates e uma derrota apenas.

O time de Lisboa tem a melhor campanha até aqui na temporada. Favorito para conquistar o título, o clube deve brigar nesta terça-feira para levar os três pontos para casa.

O elenco vem de quatro rodadas sem perder, com três vitórias e um empate. Pode aumentar esse desempenho em sequência com o resultado positivo hoje.

Rodada do Campeonato Português

O Campeonato Português é disputado por 18 equipes em 34 rodadas em pontos corridos. Cada vitória garante ao time três pontos enquanto o empate dá apenas um.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão português, classificado para a Liga dos Campeões em conjunto com o segundo colocado. O terceiro colocado se garante nas eliminatórias da competição. Por fim, o quarto e quinto lugar vão para a Liga da Conferência da UEFA.

O 16º lugar disputa os playoffs do rebaixamento enquanto os dois últimos serão rebaixados.

Confira todos os jogo da rodada número 18 do Campeonato Português.

Domingo, 29/01:

Vizela 3 x 1 Rio Ave

Casa Pia 2 x 1 Santa Clara

Boavista 4 x 2 Portimonense

Famalicão 1 x 0 Estoril

Segunda-feira, 30/01:

Vitória SC 2 x 1 Chaves

Terça-fiera, 31/01:

Paços Ferreira x Gil Vicente - 16h

Arouca x Benfica - 18h15

Quarta-feira, 01/02:

Marítimo x Porto - 16h

Sporting x Braga - 18h15

