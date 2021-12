Saiba quais os jogos de hoje, terça-feira, e onde assistir na TV – 07/12

Nesta terça-feira, 07 de dezembro de 2021, uma agenda recheada de futebol está disponível durante o dia e também noite, começando com a Copa Brasil de Masters e seguindo até a última rodada da Champions League. Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje ao vivo para assistir na TV e online.

Quais são os jogos de hoje e onde assistir ao vivo

Não tem Brasileirão ou jogos em campeonaos internacionais nesta terça-feira. Isso porque a Champions League vai acontecer e, por isso, as ligas são suspensas. Já no Brasil, a última rodada será realizada na próxima quinta, com todos os dez confrontos sendo realizados no mesmo horário.

Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje ao vivo e onde assistir.

Copa Brasil de Masters

Botafogo x Vasco – 15h30 – SporTV

Copa do Nordeste Sub-20

ABC x Sport – 15h – PPV do Nordeset FC

Floresta x Sampaio Corrêa – 15h – PPV do Nordeset FC

Fluminense x Ceará – 15h – PPV do Nordeset FC

Fortaleza x Presidente Médici – 15h – PPV do Nordeset FC

Champions League

RB Leipzig x Manchester City – 14h45 – Space e HBO MAX

PSG x Club Brugge – 14h45 – TNT e HBO MAX

Ajax x Sporting – 17h – HBO MAX

Porto x Atlético de Madrid – 17h – Space e HBO MAX

Real Madrid x Inter de Milão – 17h – SBT, TNT e HBO MAX

Milan x Liverpool – 17h – HBO MAX

Shakhtar Donetsk x Sheriff – 17h – HBO MAX

Borussia Dortmund x Besiktas – 17h – HBO MAX

Copa das Nações Árabes – Jogos de hoje ao vivo

Marrocos x Arábia Saudita – 12h – Youtube da FIFA TV

Jordânia x Palestina – 12h – Youtube da FIFA TV

Argélia x Egito – 16h – Youtube da FIFA TV

Líbano x Sudão – 16h – Youtube da FIFA TV

Você também vai gostar de ler:

Sorteio da libertadores 2022 já tem data; veja calendário completo

Tabela da Copa do Nordeste 2022: confira os grupos e as datas