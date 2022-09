Salernitana x Empoli: onde assistir e horário do Campeonato Italiano (5/9)

Nesta segunda-feira, 05 de setembro, Salernitana x Empoli disputam a quinta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Arechi, na cidade de Salerno, a partir das 13h30 (Horário de Brasília). Com as duas equipes brigando no meio da tabela, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Salernitana x Empoli hoje

A partida entre Salernitana x Empoli hoje será transmitida no Star +, a partir das 13h30 (horário de Brasília), disponível para todo o país ao vivo nas plataformas.

Para o torcedor que gosta de acompanhar o futebol, o embate desta segunda-feira não terá transmissão pela televisão, impossibilitando o torcedor de assistir aos lances. Dessa maneira, a única opção para assistir ao confronto entre Salernitana x Empoli hoje vai ser o streaming.

Disponível em todo o território brasileiro, os pacotes do Star + pode ser encontrado no site www.starplus.com por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Salernitana x Empoli

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi, na cidade de Salerno

Rodada: 5ª do Campeonato Italiano

Onde assistir: Star +

Salernitana x Empoli no Campeonato Italiano

Com apenas uma vitória, a equipe de Salernitana busca o segundo triunfo na temporada e quem sabe uma vaga próximo da zona de classificação até competições internacionais no ano que vem. Com 5 pontos, o elenco aparece em 12º lugar com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Fique de olho em: Bonazzoli

Se a Salernitana vencer: Pode chegar até a 8ª posição dependendo do saldo de gols

Do outro lado a equipe do Empoli aparece com 3 pontos, contabilizando três empates e um derrota em 4 rodadas disputadas na 15ª posição. Isso significa que o grupo italiano ainda busca a sua primeira vitória na nova temporada para quem sabe alcançar a parte de cima da tabela.

Fique de olho em: Satriano e Lammers

Se o Empoli vencer: Pode chegar até a 11ª posição dependendo do saldo de gols

Prováveis escalações de Salernitana x Empoli

A equipe da Salernitana tem grandes desfalques para a partida desta segunda-feira. Ribery, Lovato, Bohinen e Radovanovic continuam lesionados.

Provável escalação de Salernitana: Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Maggiore, Vilhena, Mazzocchi, Coulibaly, Candreva; Bonazzoli e Dia.

Cambiaghi e Baldanzi continuam lesionados no grupo do Empoli.

Provável escalação de Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismalji, Luperto, Parisi; Grassi, Haas, Bandinelli; Bajrami, Satriano e Lammers.

Últimos jogos:

SALERNITANA:

Salernitana 4 x 0 Sampdoria – Domingo, 28/08 – Campeonato Italiano

Bologna 1 x 1 Salernitana – Quinta-feira, 01/09 – Campeonato Italiano

EMPOLI:

Lecce 1 x 1 Empoli – Domingo, 28/08 – Campeonato Italiano

Empoli 1 x 1 Verona – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida da Salernitana.

