Salernitana x Inter de Milão: onde assistir na TV e escalações – 17/12

Pela décima oitava rodada, a bola vai rolar entre Salernitana x Inter de Milão nesta sexta-feira, 17/12, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano jogando no Estádio Arechi. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo Salernitana x Inter de Milão: O canal ESPN Brasil disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arechi, cidade de Salerno, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ser eliminada na Copa da Itália durante a semana, a equipe da Salernitana entra em campo nesta sexta-feira buscando escapar da lanterna do Campeonato Italiano. Até o momento, o elenco conquistou somente duas vitórias, dois empates e treze derrotas, isto é, tem uma das piores campanhas.

Enquanto isso, a Inter de Milão, atual campeã italiana, busca se manter na liderança depois de destronar o Napoli e também o Milan, ambos na concorrência pela ponta da tabela. Contabilizando doze vitórias, quatro empates e uma derrota, os visitantes mostram todo o gás necessário para conseguir mais um título.

Escalações de Salernitana e Inter de Milão hoje:

Ruggeri, Coulibaly, Zortea, Capezzi e Strandberg são os desfalques para o jogo de hoje.

Do outro lado, a Inter não poderá contar com Correa, um dos principais atacantes do elenco.

Salernitana: Belec; Ranieri, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kechrida, Kastanos, Obi, Di Tacchio; Ribery, Nwanko

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Perisic, Brozovic, Barella, Dumfries, Çalhanoglu; Lautaro Martínez, Sánchez

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final