Salgueiro x Treze: onde assistir e escalações da Copa do Nordeste – 24/3

O Salgueiro recebe o Treze nesta quarta-feira (24), em confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2021. Em sexto lugar no Grupo B, com quatro pontos, o Tricolor Sertanejo busca se aproximar do G-4 do Grupo B, enquanto o Galo da Borborema com cinco está de olho nas quatro primeiras posições do Grupo A. Às 19h30 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Salgueiro, estado de Pernambuco.

Logo depois de perder os dois primeiros jogos para Bahia e 4 de Julho, os pernambucanos conseguiram a recuperação no torneio ao vencer o Santa Cruz. No entanto, empatou com o Confiança em 0 a 0, na rodada seguinte. Já os paraibanos, estrearam no Nordestão com empate diante do CSA, mas na sequência venceram o Altos, mas voltaram a empatar na terceira rodada com o Fortaleza. Por fim, a equipe perdeu na última rodada para o ABC.

Salgueiro x Treze: onde assistir Copa do Nordeste 2021?

A partida entre Salgueiro e Treze, pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2021, não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação do jogo?

Salgueiro : Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison.

: Lucas Ferreira, Adenilson, Ranieri, Leozão, Tarcísio, Bruno Sena, Felipe Baiano, Moreilândia, Thomas Anderson, Cássio Ortega e Alison. Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues, Romeu, e Birungueta; Jairinho.

Onde será Salgueiro x Treze?

A equipe pernambucana do Salgueiro detém o mando de campo do confronto desta quarta (24), diante do Treze. Por isso, a partida será realizada Estádio Municipal Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Salgueiro, estado de Pernambuco.

Tabela da 5ª rodada da Copa do Nordeste

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa

Sport 0 x 1 Confiança

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz

CSA 2 x 0 Bahia

Quarta-feira

Vitória x CRB – 19h30

Salgueiro x Treze – 19h30

Quinta-feira

Botafogo-PB x Ceará – 21h

7/4

ABC x 4 de Julho – 19h30

+ 5 jogadores que disputaram a Copa do Mundo e o Big Brother