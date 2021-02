Sampaio Corrêa x Americano (10/2): onde assistir o Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa e Americano se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela oitava rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. Com ambas equipes ainda vivas na busca pela classificação, a bola rola às 15h30, no Estádio Lourivaldão.

Em terceiro lugar, o time de Campos dos Goytacazes está a seis pontos do líder Nova Iguaçu e uma vitória pode aproximar o clube das primeiras posições. Já a equipe de Saquarema aparece logo atrás, em quarto lugar, mas a oito pontos da liderança. Em caso de vitória do Laranjão, quem perder o duelo fica matematicamente sem chances de classificação.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Americano ?

A partida entre Sampaio Corrêa e Americano não terá transmissão ao vivo da tv aberta. No entanto, o MyCujoo.TV transmite o confronto para todo o país.

A classificação da Fase Preliminar do Campeonato Carioca 2021. pic.twitter.com/DT725elkcL — Campeonato Carioca (@campcarioca) February 7, 2021

Jogos da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Sampaio Correa x Americano

Friburguense x Cabofriense

Nova Iguaçu x América

Como Sampaio Corrêa e Americano chegam para o jogo?

Em quarto lugar no torneio, o time de Saquarema não vence há duas rodadas e viu as chances de classificação diminuírem. Com derrota no último jogo, o clube permaneceu com oito pontos, mas perdeu a terceira colocação. O Sampaio Corrêa venceu na competição os dois jogos que fez contra a Friburguense. No entanto, empatou os dois jogos contra o América-RJ e perdeu os dois para o Nova Iguaçu e um para a Cabofriense.

Já o Americano chega com vitória para o jogo e a esperança de se aproximar dos líderes. Logo depois de vencer a Friburguense na última rodada, ultrapassou o próprio Sampaio Corrêa na tabela e chegou ao terceiro lugar. Com 10 pontos, o time de Campos dos Goytacazes venceu a líder Cabofriense na primeira rodada e empatou com o Frizão na segunda. No entanto, acumulou depois dois resultados negativos: perdeu para Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Logo depois conseguiu triunfar diante do América, vencendo por 3 a 0. Mas, na sequência perdeu para a equipe de Cabo Frio. A redenção veio na última rodada com vitória em cima dos lanternas.

