Sampaio Corrêa x Cruzeiro (8/1): saiba onde assistir e escalações

Sampaio Corrêa x Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 21h30, no Estádio Castelão, pela 33ª rodada do Brasileiro da Série B. Sem vencer há quatro jogos e distante do G-4, a Raposa busca os três pontos para se afastar da zona do rebaixamento Já a equipe maranhense, ainda sonha com o acesso, e a vitória pode aproxima a equipe da quarta colocação.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Cruzeiro ?

A partida entre Sampaio Corrêa x Cruzeiro não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe na TV fechada, com exceção do estado de Minas Gerais. No pay-per-view, o Premiere transmite o jogo para todo o Brasil.

Como as equipes chegam para o confronto

Em oitavo lugar na tabela, com 45 pontos, caso vença o confronto contra o Cruzeiro, o Sampaio Corrêa fica a quatro pontos do G-4. No entanto, a equipe vem de três derrotas seguidas, e não vence um jogo desde a rodada 26, quando derrotou o CRB por 3 a 0.

Já o Cabuloso, está na 13ª colocação, então com 41 pontos. Distante do G-4, a equipe busca se distanciar da zona do rebaixamento, e uma vitória, poderia deixar a equipe a nove pontos do 17º colocado. Sem vencer há quatro rodadas, o time de Felipão vem de empate a última rodada, contra o Cuiabá, em 0 a 0.

⚽ Preparação finalizada nesta quinta-feira, em São Luis (MA), para nosso próximo duelo pela Série B. Nesta sexta, vamos encarar o Sampaio Corrêa-MA, às 21h30, no Estádio Castelão. Confira algumas imagens do treino.#CruzeiroCentenario 📸 @haddadbruno / Cruzeiro pic.twitter.com/to4emUjNip — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 8, 2021

Escalações de Sampaio Corrêa x Cruzeiro

O técnico Leonardo Condé não contará com o atacante Pimentinha e o lateral-direito Luiz Gustavo, então suspensos, para o confronto contra o Cruzeiro. Além deles, o volante Ferreira, lesionado, também fica fora do jogo.

Sampaio Corrêa: Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavares.

Já na equipe de Felipão, o zagueiro Manoel, suspenso, é a maior ausência. No entanto, Cacá deve herdar a vaga. Outra mudança é a entrada de Airton, mas no lugar de Arthur Caike.

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton (Arthur Caíke), William Pottker e Rafael Sobis.

