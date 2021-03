Onde assistir Sampaio Corrêa x Fortaleza hoje – 6/3/2021

Sampaio Corrêa e Fortaleza fazem o último jogo da 2ª rodada da Copa do Nordeste 2021, deste sábado (6). Às 20h30, as equipes se enfrentam no Estádio Castelão, em São Luís. Enquanto o Tricolor busca manter o 100% no torneio após vitória na primeira rodada, a Bolívia Querida busca seu primeiro triunfo no Nordestão, logo depois de empatar na estreia.

Sampaio Corrêa x Fortaleza: onde assistir?

Sampaio Corrêa x Fortaleza – Nordeste FC

O confronto entre Sampaio Corrêa e Fortaleza , não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida pela plataforma streaming do Nordeste FC. Mas, o sistema de pay-per-view da plataforma é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como Sampaio Corrêa e Fortaleza chegam para o jogo?

O time maranhense inicia a temporada de 2021, logo depois de quase conseguir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Sampaio terminou a competição em sexto lugar, com 57 pontos, a quatro do Cuiabá, quarto colocado. Embora tenha conquistado quatro vitorias seguidas nas últimas rodadas, o desempenho não foi suficiente para garantir a classificação.

Na Copa do Nordeste, o clube estreou diante do Sport, fora de casa. No entanto jogando na Ilha do Retiro, em Pernambuco, as equipe empataram em 1 a 1.

Já o Tricolor Cearense, após passar sufoco no Brasileirão, conseguiu garantir sua permanência na elite do futebol nacional. O clube terminou o campeonato em 16º, mas com a mesma pontuação do Vasco da Gama, último rebaixado. No entanto, com saldo bem superior, o Fortaleza conseguiu permanecer na primeira divisão.

Pelo Nordestão, o time de Enderson Moreira venceu na primeira rodada o CRB, por 1 a 0, com gol de Bruno Melo. O triunfo, deixou a equipe então em terceiro do Grupo B.

Prováveis escalações de Sampaio Corrêa e Fortaleza

A provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Wanderson e Bruno Melo; Juninho e Ronald (Felipe); Romarinho (Robson ou Igor Torres), Lucas Crispim e David; Wellington Paulista.

Jogos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará x Vitória – 16h

CRB x Sport – 16h

Bahia x Botafogo-PB – 18h15

Treze x Altos – 18h15

Sampaio Corrêa x Fortaleza – 20h30

Domingo (7)

4 de julho x Salgueiro – 15h30

Santa Cruz x ABC – 16h

Confiança x CSA – 20h

