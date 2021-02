Sampaio Corrêa x Friburguense (20/2): onde assistir jogo do Cariocão

Pela décima e última rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Friburguense se enfrentam neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Lourivaldão. Ambos os clubes apenas cumprem tabela na competição, pois já não possuem mais chances de classificação para a primeira divisão do Estadual.

Como assistir Sampaio Corrêa e Friburguense?

A partida entre Sampaio Corrêa e Friburguense não terá transmissão da tv aberta. Entretanto, o torcedor pode assistir o jogo na internet, pois a TV Ferj transmite a partida ao vivo, através do MyCujoo, a partir das 15h30.

Sampaio Corrêa e Friburguense apenas cumprem tabela

Tanto Sampaio Corrêa quanto a Friburguense, não possuem mais chances de classificação no Estadual. Diante deste cenário, as equipes apenas cumprem tabela na última rodada e jogarão a segunda divisão do Campeonato Carioca, nesta temporada.

A equipe Campos dos Goytacazes é atualmente o terceiro colocado da fase preliminar do Cariocão. No entanto, o clube está com 11 pontos, a 11 do líder Nova Iguaçu. Em sua campanha, Sampaio Corrêa venceu três jogos, empatou dois, mas perdeu quatro.

O clube começou mal o Estadual e logo depois de empatar o primeiro jogo, perdeu três confronto seguidos. Depois engatou uma vitória e um empate, mas novamente voltou a perder. Na oitava rodada o clube esboçou uma reação ao vencer o Americano, mas voltou a perder na última rodada para a Cabofriense.

Já o Frizão fez a pior campanha da fase preliminar do Campeonato Carioca. Com apenas dois pontos, a equipe não venceu nenhum jogo, empatou duas vezes e perdeu sete. O desempenho da Friburguense na competição foi: perdeu o primeiro confronto, empatou o segundo, mas depois perdeu seis jogos seguidos. No entanto, na última rodada, conseguiu empatar com o América em 4 a 4.

Jogos da 10ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Cabofriense – Estádio Laranjão, às 15h30 – MyCujoo

Sampaio Corrêa x Friburguense – Estádio Lourivaldão, às 15h30

América x Americano – Estádio Giulite Coutinho, às 15h30 – MyCujoo

