Saiba quais são os critérios de desempate do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro de 2020 é um dos mais equilibrados da era dos pontos corridos. Não à toa, faltando duas rodadas para o término da competição, três clubes ainda brigam pelo título, cinco pelo rebaixamento e quatro por uma vaga na Libertadores. Diante deste cenário, algumas definições podem ser decididas pelo critério de desempate do Brasileirão. No entanto, você sabe quais são?

Quais os critérios de desempate do Brasileirão?

De acordo com o regulamente da CBF, o Campeonato Brasileiro possui sete critérios de desempate. Eles existem para se caso duas equipes fiquem empatadas no número de pontos, exista um critério para definir quem ficará à frente do outro. Veja:

Número de vitórias

Saldo de gols

Número de gols pró

Confronto direto

Menor número de cartões vermelhos recebidos

Menor número de cartões amarelos recebidos

Sorteio

Maior número de vitórias

O primeiro critério de desempate do Brasileirão tem como base o número de vitórias. Ou seja, em caso de empate na pontuação, quem tiver mais vitórias, fica à frente.

Saldo de gols

Se além da pontuação e o número de vitórias o empate persistir, o segundo critério é o saldo de gols. Para saber o saldo de gols de uma equipe, bastar somar o número de gols feitos e subtrair pelos sofridos, o resultado será o saldo.

- PUBLICIDADE. -

Maior número de gols pró

O terceiro critério leva em consideração o número de gols que a equipe fez no campeonato.

Confronto direto

Caso o empate persista mesmo com todos os critérios acima, a decisão vai para o confronto direto. No Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam duas vezes, quem levar a vantagem: vencer os dois jogos ou vencer um e empatar o outro, fica à frente.

Maior número de cartões vermelho

O quinto critério contabiliza o número de cartões vermelhos que determinada equipe levou. Quem tomou menos, leva a vantagem.

Menor número de cartões amarelos recebidos

Assim como no item anterior, este contabiliza os números de cartões. No entanto, neste caso são os amarelos.

- PUBLICIDADE -

Sorteio

Por fim, mesmo que o empate persista com todos esses critérios, então um sorteio é realizado para definir quem vence.

Como é feita a pontuação do Brasileirão?

Assim como na maioria de campeonatos por pontos corridos, a pontuação do Brasileirão é definida da seguinte maneira: uma vitória equivale a três pontos; em caso de empate, soma-se um ponto; por fim, em caso de derrota, não pontua.

Ou seja, a regra é básica, quem pontuar mais, vence a competição e em caso de empate, usa-se os critérios de desempate do Brasileirão.

Quantos pontos precisa para subir à Série A?

A matemática da pontuação para subir à primeira divisão, é variável. Ou seja, cada ano muda. No entanto, a menor pontuação de acesso ocorreu em 2007, com o Vitória, que marcou 59 pontos. Em 2018, o Goiás subiu com 60 pontos.

- PUBLICIDADE -

De acordo com departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que chegar aos 66 pontos tem 100% de chance de subir. Mas, quem conseguir 62, tem 98,8% de probabilidade de conquistar o acesso. Já quem fizer 63, tem 99,7%.

A média geral de 2006 a 2019 para conseguir a vaga é de 63 pontos. No entanto, nesta temporada, Juventude e Cuiabá conseguiram o acesso com 61 pontos, cada.

Quantos pontos tem o Flamengo no Brasileirão?