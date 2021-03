Sampaio Corrêa x Vitória: onde assistir ao vivo jogo de hoje – 20/3

Sampaio Corrêa e Vitória fecham os jogos da quarta rodada da Copa do Nordeste 2021, deste sábado (20). Às 20h30 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, em São Luís, Maranhão. Em busca da primeira vitória na competição, a Bolívia Querida terá pela frente o Vitória, vice-líder do Grupo B, com duas vitórias e uma derrota no torneio.

Em sétimo lugar da Chave A, a equipe maranhense soma duas derrotas e um empate no Nordestão. Embora tenha apenas um ponto conquistado, o triunfo no confronto diante do Rubro-negro pode levar o clube próximo do G-4.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Vitória?

O jogo pela quarta rodada da Copa do Nordeste não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde será o jogo entre Sampaio Corrêa e Vitória?

Em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste 2021, o Sampaio Correa então recebe o Vitória, em São Luís. A partida será realizada no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, mas a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Quem apita o confronto ?

O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima comanda o apito do jogo, mas auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e José Daniel Torres de Araújo, todos filiados à federação pernambucana. Já na função de quarto árbitro, estará o maranhense Maykon Matos Nunes.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

+ Cartolouco no Resende? Time anuncia jornalista no Cariocão 2021