Sampdoria x Atalanta: onde assistir ao jogo do Italiano (28/02)

Sampdoria e Atalanta se enfrentam neste domingo (28) a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Sampdoria x Atalanta: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações

Possível Sampdoria: Audero; Ferrari, Yoshida, Colley; Augello, Candreva, Silva, Ekdal; Baldé, Ramírez, Quagliarella.

Atalanta: Gollini; Palomino, Toloi, Romero; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Malinovskyi, Miranchuk.

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe da Sampdoria aparece em 10º com trinta pontos. Buscando alcançar a parte de cima da tabela, precisa vencer o confronto deste domingo de qualquer maneira, já que possui nove vitórias, três empates e onze derrotas. Então, para o jogo de hoje, Adrian Silva cumpre suspensão e não pode jogar.

Enquanto isso, a Atalanta briga na parte de cima, em 5º com quarenta e três. Portanto se garantir os três pontos, empata com a Juventus. Dessa maneira, o time visitante não pode contar com Djimsiti, suspenso, e Hateboer e Zapata lesionados.

Últimos jogos de Sampdoria e Atalanta

Ademias, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Sampdoria perdeu para a Lazio no último sábado (20) por 1 a 0 jogando fora de casa.

Por fim, a Atalanta foi derrotada pelo Real Madrid em 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final pela Champions League jogando em casa.

