Sampdoria x Lazio: onde assistir ao vivo, horário e escalações – 05/12

Em partida válida pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Sampdoria x Lazio entram em campo para se se enfrentar neste domingo, 05/12, a partir das 14h (horário de Brasília) jogando no Estádio Luigi Ferraris. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo.

Onde assistir Sampdoria x Lazio: A partida entre Sampdoria e Lazio terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tropeçar diante da Fiorentina na rodada passada, a Sampdoria retorna aos gramados do Campeonato Italiano desde domingo precisando do resultado em seu favor. Isso porque, em 15º com quinze pontos, o elenco precisa vencer se quiser continuar na briga para alcançar a parte de cima e, principalmente, escapar da zona de rebaixamento. Por fim, contabiliza quatro vitórias, três empates e oito derrotas.

Enquanto isso, a Lazio faz um bom início de temporada ao ocupar a 9ª posição da tabela com vinte e dois pontos, isto é, garantindo seis jogos ganhos, quatro empates e somente cinco derrotas na temporada. Dessa maneira, colocando os seus melhores jogadores em campo, espera levar os três pontos para casa.

Escalações de Sampdoria x Lazio:

Os anfitriões não podem contar com Omar Colley, suspenso, além de Damsgaard, Ihattaren, Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira.

Do outro lado, a Lazio não tem Patric, também suspenso.

SAMPDORIA: Audero; Murru, Chabot, Yoshida, Bereszynski; Ekdal, Verre, Thorsby, Candreva; Quagliarella, Caputo

LAZIO: Pepe Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

